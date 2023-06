Proteggere i capelli dal sole è molto importante, sono 3 le migliori maschere con farina di mais

Devi assolutamente proteggere i capelli dal sole: è molto importante! Ecco le 3 maschere con la farina di mais da provare immediatamente!

I capelli sono la del corpo più sensibile di sempre. Quest’ultimi, soprattutto in estate, spesso, vengono trascurati, diventando così secchi, spenti e sfibrati. Sappiamo bene che tutto il nostro corpo, partendo dal singolo dito della mano e finendo anche all’angolo delle labbra, ha bisogno di essere protetto dai raggi UV emanati dal sole: per questo motivo è importantissimo spalmare per bene la protezione solare. Purtroppo, però, tendiamo a farlo solo al mare e soprattutto solo sulla pelle, trascurando i capelli.

Per proteggerli dal sole, dunque, è bene seguire questi consigli per creare le 3 migliori maschere con la farina di mais: saranno davvero perfette! I vostri capelli torneranno ad essere lucenti, folti e soprattutto meravigliosi. Vediamo insieme di cosa abbiamo bisogno per realizzare queste maschere.

Vuoi proteggere i tuoi capelli da sole? Allora devi creare queste 3 maschere all’amido di mais: sono fenomenali!

La cura del nostro corpo, ed in particolare dei nostri capelli, è molto importante, per questo non deve mai mancare nella solita routine quotidiana. In particolare in estate, i nostri capelli hanno bisogno di enorme nutrizione, sia dall’interno che dall’esterno: frutta e vitamine per rinforzarli, protezioni, maschere e balsamo per renderli meno crespi e soprattutto meno sfibrati. Il sole, nonostante sia un grande alleato del nostro corpo (sempre se assunto in modo ragionevole), tende a rovinare i capelli scolorendoli, sfibrandoli e eliminando la lucentezza di sempre.

Dunque, per evitare tutto ciò dobbiamo preparare delle meravigliose maschere. Quelle che vogliamo farvi preparare sono 3 e sono all’amido di mais. Questo prodotto, oltre ad essere un grande alleato in cucina, utilizzato per la preparazione di dolci, e per le pulizie di casa, è perfetto anche per i capelli perché ha proprietà lisciati, idratanti e soprattutto riesce ad eliminare la produzione di sebo in eccesso. Vediamo allora come creare le maschere più utili di sempre.

Per la preparazione della prima maschera avremo bisogno di: 1 cucchiaio di amido di mais, 3 cucchiaini di olio di cocco e 3 di olio di mandorla . Basterà mescolare tutti e tre gli ingredienti e applicare il composto ottenuto su tutto il cuoio capelluto, lasciandolo in posa per circa un quarto d’ora. Dopodiché sciacquare e eseguire lo shampoo, come nostro solito. I capelli appariranno subito più rinforzati.

Per la seconda maschera si avrà bisogno di: 3 cucchiai di amido di mais, 1 cucchiaino di miele, 2 albumi e un po'di acqua. Dividere gli albumi dai tuorli e mescolare gli albumi in una ciotolina. In un pentolino mettiamo l'acqua e l'amido di mais, portando tutto ad ebollizione. Quando avremo raggiunto il risultato sperato, ossia gelatinoso, caliamo all'interno del pentolino anche gli albumi e il miele e, a fuoco ovviamente spento, mescoliamo per bene il composto appena ottenuto. Lasciamo raffreddare ed applichiamo sulle radici e sui capelli umidi. Lasciamo in posa per diversi minuti e poi sciacquiamo con abbondante acqua e con lo shampoo: saranno perfetti!

Per la terza, ed ultima maschera, avremo bisogno di: 10 tazze di amido di mais ed mezza tazza di bicarbonato di sodio. Uniamo entrambi gli ingredienti in una ciotola e mescoliamo per bene, in modo da ottenere una perfetta polvere che andremo ad applicare, all'occorrenza, sui nostri capelli. Non bisognerà lavarli, ma basterà solamente levare il tutto via con l'asciugacapelli ed il gioco è fatto.

I capelli, grazie a queste maschere, torneranno perfette in un attimo!