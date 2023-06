L’occasione da non perdere: con meno di 40 euro crei una mini parete scaffale, tanto spazio e poco prezzo. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Ottimizzare gli spazi in casa è fondamentale per poter tenere in ordine i nostri oggetti, soprattutto quelli più cari. Gli scaffali componibili sono per questo scopo un validissimo aiuto. Ci permettono di conservare e tenere a posto i nostri oggetti e allo stesso tempo arredano la casa, dandole un aspetto più pulito, ordinato e bello.

Esistono tanti tipi di scaffali e librerie componibili. In legno, di compensato o truciolato, in metallo e anche in plastica. Abbiamo gli scaffalo che si attaccano alla parete, quelli a moduli singoli da unire per formare una libreria. Gli scaffali moduli possono essere vuoti o con copertura da un lato. Ognuno sceglie quelli che soddisfano le sue esigenze.

Molto utili, versatili e anche belli, poi, sono gli scaffali modulari a parete, ovvero quelli con cui si può creare una parete per dividere l’ambiente di una stanza e che possono essere vuoti o con copertura su un lato. Possono essere utilizzati per tenere libri, vasi, piante e altri oggetti, sia di uso che frequente che meramente decorativi. Molti di questi scaffali a parete li trovate online o nei negozi specializzati a prezzi super convenienti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Con meno di 40 euro potete creare una mini parete scaffale



Con un po’ di accortezza e controllando di continuo le offerte, potete creare in casa vostra una piccola parete a scaffale spedendo veramente poco, anche a meno di 40 euro. La parete a scaffale potete usarla come libreria o per riporre altri oggetti, dividendo una stanza e utilizzando in modo efficiente lo spazio. Oltre che per funzioni pratiche, la parete scaffale potrebbe essere un modo originale di reinventare l’arredamento di casa vostra.

Per quanto riguarda il prezzo, molto dipende dal materiale. È chiaro che gli scaffali modulari in metallo, in truciolato o in plastica costeranno molto meno del legno. In ogni caso, potete trovare ottime occasioni di scaffali di legno nei negozi di merce in stock e nei mercatini dell’usato.

Per risparmiare, tenete d’occhio le offerte dei grandi store specializzati in arredamento, oggetti per la casa e hobbistica. Alle volte anche nei supermercati potete trovare delle super offerte da non perdere anche a poco più di 35 euro, come da Lidl. Per gli acquisti online, invece, controllate su Amazon, che ha un’offerta vastissima.

Potete comporre la vostra parete a scaffale libreria anche con pochi moduli, creando un piccolo divisorio, pratico e allo stesso tempo d’effetto.