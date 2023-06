Vacanze in Campania, alla scoperta delle 19 Bandiere Blu 2023: l’acqua è cristallina

Consigli per le vacanze in Campania, alla scoperta delle 19 Bandiere Blu 2023, dove l’acqua è cristallina e i servizi al top. Tutte le informazioni utili.

Stanno per iniziare le vacanze estive che per moltissimi italiani saranno al mare. Spiagge assolate, libere o con stabilimenti balneari, calette selvagge aspettano i turisti che già in questi giorni cominciano a raggiungere le località balneari d’Italia, per ponti e weekend di sole e bagni. Se dovete ancora decidere dove andare al mare questa estate, vi proponiamo le bellissime località della Campania e in particolare quelle premiate con le Bandiere Blu.

Aumenta l’offerta turistica di servizi nelle spiagge italiane che vedono crescere ogni anno il numero di Bandiere Blu assegnate. Per ottenere l’ambito vessillo conferito dalla ong danese FEE, infatti, non basta avere acqua pulita e spiaggia ben tenuta, anche i servizi sono importanti, insieme alla sostenibilità ambientale. Nel 2023 sono 226 i comuni italiani premiati con la Bandiera Blu, per un totale di 458 spiagge. Sono premiate anche le spiagge di lago.

Tra le regioni al top nell’elenco delle Bandiere Blu d’Italia si piazza al terzo posto la Campania, a pari merito con la Toscana, e dietro a Liguria, primatista indiscussa, e Puglia. Le località balneari della Campania hanno conquistato quest’anno 19 Bandiere Blu, una in più dallo scorso anno, con il rientro di San Mauro Cilento.

Di seguito scopriamo tutte le spiagge della Campania premiate con la Bandiera Blu 2023. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vacanze in Campania, le 19 Bandiere Blu 2023, spiagge con acqua cristallina

Dalla meravigliosa isola di Capri alla suggestiva Sorrento, passando per la Costiera Amalfitana e le spiagge del Cilento, sono 19 i comuni della Campania premiati con le Bandiere Blu 2023, per la qualità delle loro acque e i servizi offerti dalle loro spiagge. Località dal paesaggio incantevole, che offrono anche cultura, gastronomia e sport, per una vacanza al mare completa. Le spiagge Bandiere Blu sono nelle province di Napoli e Salerno. I servizi offerti le rendono ideali per la vacanza di tutta la famiglia.

Spiagge della provincia di Napoli:

Vico Equense – Bikini, Scrajo Mare,Marina di Vico, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala

– Bikini, Scrajo Mare,Marina di Vico, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene

– Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene Piano di Sorrento – Marina di Cassano

– Marina di Cassano Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella

– Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella Anacapri – Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra

Spiagge della provincia di Salerno: