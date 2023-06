Braccia a tendina | Gli esercizi consigliati dai migliori personal per eliminarle per sempre

Le braccia a tendina sono un inestetismo molto comune e molto fastidioso. Vediamo come eliminarle allenandoci a casa.

Dicesi braccia a tendine le braccia poco toniche che affliggono molte di noi soprattutto passati gli “anta”. Ma niente paura: con semplici esercizi da fare a casa, potrete dire addio alle tendine già in un paio di settimane e arrivare super toniche alla prova costume.

Un fisico poco tonico non è esattamente il massimo. Soprattutto in vista dell’estate. La tonicità non c’entra nulla con i chili di troppo: possono esserci persone anche con qualche chiletto in più ma perfettamente toniche e soggetti magri ma senza tono muscolare. Più che i chili a determinare il tono di un corpo è la percentuale di massa muscolare, detta anche massa magra.

Lo stile di vita, come sempre, è fondamentale per l’ estetica e, soprattutto, la salute. È importante, dunque, nutrirsi in modo sano e bilanciato senza mai trascurare di introdurre la giusta quantità di proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali. Inoltre, per mantenerci sane, snelle e toniche, sarebbe opportuno anche fare sport. Ho volutamente usato il condizionale perché non tutte – e, soprattutto, chi ha figli – hanno il tempo per andare in palestra ad allenarsi. Ma niente paura: è possibile anche allenarsi a casa per 15-20 minuti a giorni alternati per ottenere ottimi risultati.

Braccia a tendina: i migliori esercizi per eliminare

Le braccia a tendina riguardano soprattutto i muscoli tricipiti. Se essi non vengono allenati, perdono tono e, di conseguenza, avremo le classiche “tendine” che penzolano giù dalle nostre braccia. Di seguito vi riportiamo alcuni esercizi consigliati dai personal trainer per risolvere questo inestetismo.

Uno degli esercizi più efficaci per liberarci delle tendine alle braccia sono i push-up, o flessioni che dir si voglia. Per allenare i tricipiti le braccia dovranno essere posizionate un po’ più vicine tra loro. Se non riuscite a farle tutte reggendovi sulle punte dei piedi, potete anche appoggiare le ginocchia o, in alternativa, restare in piedi e farle spingendo le braccia contro una parete, come se voleste spingerla lontano da voi. Fate almeno 3 serie da 8 ripetizioni ciascuna.

Un altro esercizio super efficace è il Planck. Tra l’altro questo è un esercizio completo che permette di rassodare anche i glutei e i muscoli addominali. Cercate di mantenere la posizione almeno 60 secondi. Ripetete per almeno tre volte. Infine, un altro esercizio specifico per contrastare le braccia a tendina consiste nel portare una bottiglia d’acqua- piena e ben chiusa – o un peso dietro la nuca e poi riportarlo in alto sopra alla testa. Anche in questo caso fate almeno 3 serie da 8 ripetizioni. Se avete un po’ più di tempo a disposizione, il consiglio è di fare sport anche fuori casa. I metodi migliori per tonificare tutto il corpo sono la palestra, il nuoto e anche la boxe. Quest’ultima consente di bruciare tante calorie, migliora i riflessi e scarica le tensioni.