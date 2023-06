Il tuo bambino è “volitivo”? Ecco come capirlo e cosa fare per educarlo al meglio

Un bambino “volitivo” sprizza esuberanza da tutti i pori. Ecco 12 consigli per trasformare le lotte di potere con lui in un rapporto positivo e costruttivo.

Tutti i bambini sono almeno occasionalmente “volitivi”. Per i genitori può essere una bella sfida quando sono piccoli, ma con la giusta sensibilità i pargoli con un carattere forte diventano adolescenti e giovani adulti fantastici. E questo in virtù della loro forte motivazione personale e della profonda determinazione, che li porta a perseguire ciò che vogliono restando praticamente impermeabili alle pressione dei coetanei. Se i genitori resistono all’impulso di “spezzare la loro volontà”, i bambini volitivi possono diventare grandi leader.

La dr.ssa Laura Markham, fondatrice di AhaParenting.com, spiega come essere un buon genitore di un bambino volitivo e come trasformare le lotte di potere in un rapporto positivo e costruttivo attraverso una genitorialità pacifica. Basta mettere in atto 12 preziosi consigli: vediamoli uno per uno.

L’identikit del bambino volitivo

Cosa significa esattamente “bambino volitivo”? Alcuni genitori li chiamano “difficili” o “testardi”, ma potremmo anche considerarli come persone integre che non si lasciando facilmente influenzare nei propri punti di vista. I bambini volitivi sono vivaci e coraggiosi, vogliono imparare le cose da soli piuttosto che accettare ciò che dicono gli altri, quindi testano i limiti più e più volte.

Vogliono disperatamente essere “responsabili” di se stessi, e a volte mettono il loro desiderio di “avere ragione” sopra ogni altra cosa. Quando il loro cuore è impostato su qualcosa, i loro cervelli sembrano avere difficoltà a cambiare marcia. I bambini volitivi hanno sentimenti grandi e appassionati e vivono a tutto gas.

Spesso, come accennato, i bambini volitivi sono inclini a lotte di potere con i loro genitori. La chiave sta nel non raccogliere tutte le sfide che vengono lanciate. Basta fare un respiro profondo quando si veniamo messi alla prova e ricordarci che possiamo lasciare che nostro figlio salvi la faccia e ottenere comunque ciò che vogliamo, ed ecco che il tiro alla fune è evitato. In altre parole, mai lasciare che un bambino di quattro anni ci faccia comportare come un bambino di quattro anni!

Detto questo, i bambini volitivi possono essere una meraviglia: sono pieni di energia, stimolanti, instancabili. Come possiamo proteggere queste favolose qualità e incoraggiare la loro collaborazione?

1. Ricorda che i bambini volitivi se non vedono non credono

Quindi, a meno che non ci sia il rischio di lesioni gravi, occorre lasciare che imparino attraverso l’esperienza, invece di cercare di controllarli. E c’è da aspettarsi che mettano ripetutamente alla prova i nostri limiti: è così che imparano. Una volta che lo sappiamo, è più facile rimanere calmi ed evitare crisi di nervi.

2. Il bambino volitivo vuole essere padrone di se stesso più di ogni altra cosa

Lascia che si faccia carico di quante più attività possibili. I bambini che si sentono più indipendenti e responsabili di se stessi avranno meno bisogno di opporre resistenza.

3. Dai al bambino volitivo delle scelte

Se dai ordini, quasi certamente si irrigidirà. Se offri una scelta, si sente padrone del proprio destino. Naturalmente, offri solo scelte intelligenti e utili.

4. Dagli autorità sul suo corpo

“Ho sentito che non vuoi indossare la tua giacca oggi. Penso che faccia freddo e indosso sicuramente una giacca. Naturalmente, sei responsabile del tuo corpo, purché tu rimanga sano e salvo, quindi puoi decidere se indossare una giacca. Ma temo che avrai freddo una volta che saremo fuori, e non vorrò tornare a casa. Che ne dici di mettere la tua giacca nello zaino, e poi ce l’avremo se cambi idea?”. In altre parole, insegniamogli che non c’è vergogna nel lasciare che nuove informazioni facciano cambiare idea.

5. Evita le lotte di potere usando routine e regole

In questo modo, non sei il cattivo che li comanda, è solo che “la regola è che usiamo il vasino dopo ogni pasto e spuntino” o “il programma è che le luci si spengono alle 8 di sera. Se ti sbrighi, avremo tempo per due libri” o “a casa nostra, finiamo i compiti prima di vedere la tv”.

6. Non spingerlo ad opporsi a te

La forza crea sempre “respingimenti”, con esseri umani di tutte le età. Se prendi una posizione dura e veloce, puoi facilmente spingere tuo figlio a sfidarti, solo per dimostrare che è più forte. Fermati, fai un respiro e ricorda a te stesso che vincere una battaglia con tuo figlio ti porta sempre a perdere ciò che è più importante: la relazione.

7. Evita le lotte di potere lasciando che tuo figlio salvi la faccia

Non devi dimostrare di avere ragione. Puoi e dovresti stabilire aspettative ragionevoli e farle rispettare. Ma in nessuna circostanza dovresti cercare di infrangere la volontà di tuo figlio o costringerlo ad acconsentire alle tue opinioni. Deve fare quello che vuoi, ma gli è permesso avere le sue opinioni e i suoi sentimenti.

8. Ascoltalo

Tu, come adulto, potresti ragionevolmente presumere di saperne di più. Ma solo ascoltandolo con calma e riflettendo le sue parole arriverai a capire per hé insiste. Esempio: “Ho sentito che non vuoi fare il bagno. Puoi dirmi di più sul perché?”. Magari la sua non è una buona ragione, ma è una ragione. E non puoi scoprirla se accendi uno scontro e gli ordini di entrare nella vasca.

9. Guarda le cose dal suo punto di vista

Potrebbe essere arrabbiato perché hai promesso di lavare il suo mantello da superman e poi te ne sei dimenticato. Per te, è testardo. Per lui, sei tu l’ipocrita, perché non gli è permesso di infrangere le sue promesse, ma tu hai infranto quelle fatte a lui. Come si fa a chiarirsi e andare avanti? Chiedendo scusa e cercando di rimediare.

10. Disciplina attraverso la relazione, mai attraverso la punizione

I bambini non imparano quando sono nel bel mezzo di una rissa. Come per tutti noi, in quei casi l’adrenalina sale e l’apprendimento si spegne. Più combatti e punisci tuo figlio, più mini il suo desiderio di farti piacere. Se è arrabbiato, aiutalo a esprimere il suo dolore, la paura o la delusione, in modo che evaporino. Allora sarà pronta ad ascoltarti.

11. Offrigli rispetto ed empatia

La maggior parte dei bambini volitivi lotta per il rispetto. Se glielo offri, non hanno bisogno di combattere per proteggere la loro posizione. E, come per il resto di noi, sentirsi capiti è molto utile. Se vedi il suo punto di vista e pensi che abbia torto puoi comunque offrirgli empatia e fargli una piccola concessione mentre stabilisci il limite.

12. Connessione

La connessione è l’80% della genitorialità per tutti i bambini: finché non si sentiranno legati a te, non accetteranno la tua guida. Ma questo è particolarmente vero per i bambini volitivi. Non si tratta di una genitorialità permissiva, ma di comprensione della prospettiva di tuo figlio, per renderlo più collaborativo.