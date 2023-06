Quali sono le caratteristiche del seno “perfetto”? Lo rivela uno studio americano

Tutti hanno un ideale diverso relativo al corpo femminile, ma uno studio americano vuole risolvere il dilemma sul seno. Per farlo ha coinvolto più di 1000 persone.

La discussione circa le dimensioni e la forma del seno perfetto non è affatto un argomento da bar. Almeno non secondo la rivista scientifica Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open. In questo caso comprendere quali caratteristiche rendano le mammelle ricostruite più attraenti è una questione che si pongono i chirurghi plastici. Lo studio infatti prevedeva che i partecipanti dessero la propria impressione solamente su seni ricostruiti e non naturali.

Il materiale mostrato a ogni persona coinvolta dalla ricerca consisteva in tutto in 25 fotografie che ritraevano i risultati di altrettante operazioni a carico dei seni. Le pazienti avevano affrontato gli interventi fra il 2009 e il 2019 e la loro età media era di 47 anni. Per quanto riguarda i “giudici” invece (in tutto 1.021 persone) il 48% era composto da uomini e il 52% da donne, per cercare un parere equivalente fra le preferenze dei sessi.

Come deve essere il seno femminile ideale?

Ogni partecipante doveva valutare quanto fosse attraente ogni seno secondo una scala da 1 a 5. Le foto mostravano solo la parte alta del petto delle pazienti, tagliando il volto per ragioni di privacy. In più era possibile che un viso attraente potesse condizionare anche sulla valutazione del resto del corpo. Alla fine tra le 25 immagini si è concentrata l’attenzione sui cinque seni considerati più attraenti con un voto medio di 3,1/5. Il voto medio fra le foto è risultato invece un timido 2,5/5.

Basandosi sulla top 5 finale pare che una delle caratteristiche predilette sia la vicinanza fra i seni, con uno spazio molto stretto tra le mammelle. Lo stesso vale per i capezzoli, che si preferiscono centrali e non troppo distanti fra di loro. In più tutti i seni apprezzati di più apparivano ben definiti e pieni anche nella parte superiore. Va sottolineato che la misura del seno delle pazienti elette a più attraenti non è la stessa. La dimensione quindi sembra non conti tanto quanto si crede.

Un altro aspetto che ha stupito i chirurghi che potranno prendere ispirazione dai risultati è il fatto che la simmetria conti poco. Due delle immagini giudicate più attraenti infatti mostravano in modo evidente due mammelle di grandezze diverse. Viene da domandarsi se proprio questa originalità abbia colpito gli osservatori. In fondo rende i seni più naturali alla vista anche se rifatti.