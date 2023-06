Ne bevo sempre un bicchiere prima di dormire ed il mio organismo ringrazia: nessuna controindicazione

Se anche tu prendi l’abitudine di bere un bicchiere di questo prima di andare a dormire, stai sicura che il tuo organismo ti ringrazierà.

È pur vero che, a causa della vita frenetica che tutti svolgiamo, quando arriva la sera, non vediamo l’ora di metterci il pigiama e andare a dormire. Se prima di coricarci, però, prendiamo l’abitudine di compiere un gesto super importante, il sonno della notte sarà ancora più distensivo e tranquillo. Già in tantissimi sono soliti bere un bicchiere di questo prima di andare a coricarsi, tu cosa aspetti?

Stando ad alcuni recentissimi studi, sembrerebbe che avere l’abitudine di bere un bicchiere di questo prima di andare a dormire sia di fondamentale importanza. E lo è, badate bene, non solo per il proprio organismo, ma anche (e soprattutto, oseremmo dire) per il sonno della notte.

Quante volte vi è capitato di dover fare i conti con brutti pensieri ed insonnia? Ecco, a quanto pare, sembrerebbe che un’abitudine del genere possa completamente cambiare le carte in tavola. Insomma, un vero e proprio salvavita, soprattutto per chi non è abituato a dormire 6/7 ore di fila e non desidera altro.

Se bevi un bicchiere di questo prima di andare a dormire, trascorrerai una notte tranquilla

Prima di andare a dormire sono tantissime le attività da poter svolgere pur di rilassarsi. Quella che, però, non deve mai essere dimenticata è solo una: bere un bicchiere di acqua a temperatura ambiente.

Com’è possibile che un ‘semplice’ bicchiere di acqua possa essere così importante? Tanti esperti consigliano di bere 2 litri di acqua al giorno, ma di non rinunciare mai ad un solo bicchiere prima di andare a dormire ed appena si è svegli. Curiosi di saperne di più?

Un bicchiere di acqua a prima mattina, con lo stomaco ancora vuoto, è importantissimo per le sue proprietà depurative. Bevendo, infatti, le tossine accumulate vengono completamente spazzate via e lo stomaco e l’intestino riescono ad assimilare meglio i principi nutritivi della colazione;

Se bevi, invece, un bicchiere di acqua prima di andare a dormire, i benefici sono molto simili. Non solo ha un effetto rilassante, ma è persino fondamentale per il benessere del cuore e del proprio apparato circolatorio. Inoltre, è fondamentale per i propri reni ed aiuta persino a rilassare il sistema nervoso.

Insomma, può sembrare una pratica da poco o, addirittura, per nulla utile. Invece, bere dell’acqua prima di iniziare la giornata e prima di concluderla può essere davvero importante.