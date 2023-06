Sei in cerca di una vacanza a basso costo? Vai qui dove l’albergo costa 10 euro e la cena 1 ed è tutto bellissimo

Chi ha detto che una vacanza da sogno debba costare tanto? C’è un posto incantevole accessibile ad un budget davvero conveniente.

Giugno è iniziato e chi non avesse ancora prenotato sta scorrendo le possibilità rimaste per non giocarsi le vacanze a casa. Se però il problema principale delle idee dell’ultimo minuto è il costo, c’è una località poco nota che può risolvere questo problema. Non è proprio dietro l’angolo in quanto si trova nelle Filippine ma se si è guadagnata la fama di “isola più bella del mondo” un motivo ci sarà. Per arrivare nella meravigliosa Palawan si può partire dall’aeroporto di Roma o di Milano e atterrare a Puerto Princesa sull’isola. Alcuni altrimenti atterrano a Manila e poi si spostano con un volo interno per contenere i costi.

A parte l’aereo una volta giunti a Palawan i soldi potranno smettere di essere una preoccupazione. La moneta che si usa è il peso filippino (PHP) e attualmente il cambio valuta è molto vantaggioso perché un euro corrisponde a 60 PHP. Per questo i costi medi degli alloggi sono molto più abbordabili rispetto all’Europa: una notte in albergo tre stelle costa sui 40 euro a testa.

Se si guarda quanto costa mangiare al ristorante nei locali di Palawan si sfiorano tariffe imbarazzanti. Una persona in media spende una cifra pari a 2,50 euro per un pranzo fuori. Ma se proprio si decide di strafare prendendo tre portate comunque si resta sui 6 euro a testa, il costo di una pizza da noi. E non certo per un fast food o una tavola calda ma per un locale di tutto rispetto.

Spostarsi quasi a costo zero

Se le temperature sembrano troppo alte per spostarsi a piedi i mezzi disponibili a Palawan sono diversi. Il taxi che in Italia è sinonimo di salasso economico qui viene 0,67 euro a chilometro. Se invece si opta per l’autobus il prezzo del biglietto è di pochi centesimi per corsa. Altrimenti se si è in vena di pedalare si può ricorrere a un tricycle per le distanze brevi.

Rimane da capire cosa visitare una volta arrivati a Porto Princesa. Le spiagge da sogno non mancano anche se per vederle tutto occorre prenotarsi a un’escursione in barca per poterle vedere tutte dato che sono separate da baie e tratti di costa. Questa attività ha anche un nome preciso, ossia “hopping island” perché si deve saltare da un isolotto all’altro. Gli appassionati delle meraviglie naturali potranno invece visitare il Parco nazionale del fiume sotterraneo, che prevede un’escursione in canoa indimenticabile.