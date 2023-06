Capelli raccolti: ecco le acconciature da scegliere in base alla forma del tuo viso

Chi ha detto che i capelli raccolti non possono essere eleganti e valorizzare il viso? Basta sapere come acconciarli nei diversi casi.

Con l’estate alle porte la tentazione di tagliare i capelli per sentirsi più fresche è forte. Per chi però ama mantenere la chioma lunga un compromesso può essere quello di raccoglierla almeno per i mesi più caldi. In questo modo si può alleggerire la nuca e tenere i capelli in ordine, e le possibilità sono tantissime. C’è chi ama la classica coda di cavallo e chi invece preferisce provare le diverse forme di treccia. Ogni ragazza può averne una perfetta per sé, basta considerare la forma del viso.

Meglio partire da uno dei modi più semplici nonché rapidi per legare la chioma che molti usano soprattutto per la palestra: la coda. Comoda per capelli appena sotto le orecchie come per quelli molto lunghi, ma non molto adatta a chi ha un viso squadrato. Sembra invece perfetta per chi ha un viso ovale che spostando i capelli indietro risalta di più, mentre per chi ha il volto paffuto la cosa migliore è una coda alta. Se i capelli sono molto lunghi si può ricorrere alla buble ponytail usando più elastici.

A ognuno la sua treccia e non solo!

In alternativa alla coda un’altra acconciatura veloce da fare è lo chignon. La versione “messy” ossia spettinata pare sia quella più gettonata e che dona praticamente a tutti. Per farlo basta fare una coda alta e poi riavvolgerla su sé stessa., lasciando che alcune ciocche sfuggano. Chi ha il viso allungato o rettangolare però conviene che opti per uno chignon basso in modo da addolcire i lineamenti.

Qui ci si può sbizzarrire: francese, olandese, a spina di pesce...le varianti sono moltissime. Per i visi con i tratti più marcati la soluzione ideale però è farne due: le boxer braids, sfoggiate anche dall’attrice protagonista di Million Dollar Baby. Alcune le piegano ad anello se molto lunghe, dando un tocco sbarazzino. Sono da sconsigliare però a chi ha la fronte alta perché tendono ad allungare il volto.

Tornando alla treccia singola invece una che sembra essere adatta a tutte è quella greca, che parte praticamente dalla fronte ed è molto aderente alla testa. Altrimenti per chi ha un viso allungato si può consigliare la treccia a corona che compie un giro attorno al capo e addolcisce i lineamenti spigolosi.