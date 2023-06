Come i bambini possono aiutarti nelle pulizie in base all’età: ti stupirà scoprire che cosa possono fare già tanto piccoli

Sai che i bambini possono aiutarti nelle pulizie di casa? Ecco cosa possono fare in base alla loro età: ti stupirà sapere quanto siano bravi!

Fare le pulizie in casa non sempre risulta essere un’impresa semplice e soprattutto veloce. Tantissime volte ci ritroviamo ad avere pochissimo tempo a nostra disposizione e tante cose da fare e sistemare nella nostra casa: non riusciamo mai a vedere una fine. Ciò capita soprattutto quando in casa ci sono anche i bambini. Avere una casa pulita e sempre in ordine, con dei figli in casa, appare sempre più difficile! Per questo motivo è bene educarli alla collaborazione e all’ordine già da bambini.

Vediamo insieme allora in cosa possono aiutarci i nostri bambini, in base alla loro età. Vi sorprenderà sapere quanto tutto questo possa aiutare la loro crescita, il loro senso di responsabilità e soprattutto la loro educazione.

Devi iniziare le pulizie in casa? Allora fatti aiutare dai tuoi bambini: ecco cosa possono fare in base all’età

Come abbiamo precedentemente detto, pulire casa non è un’impresa semplice né veloce, richiede molto tempo, pazienza e tanta tranquillità. Certo ci sono giorni in cui si può dar vita solo alle cosiddette ‘pulizie giornaliere’, che consistono nel lavare almeno i bagni e la cucina, spolverare tutta la casa e riordinare ciò che c’è da ordinare; e giorni in cui invece bisogna eseguire le ‘grandi pulizie’, che prevedono la pulizia di ogni singolo oggetto nei suoi più piccoli particolari. Di certo se siamo soli in casa, non abbiamo aiuto da parte degli altri componenti della nostra famiglia, tutto questo ci sembrerà un’impresa da Dio. Al contrario se tutti collaborassero, non avremmo di che preoccuparci.

Ecco quindi che, di seguito, vogliamo darvi alcuni consigli su come poter dare delle dritte ai propri bambini e aiutarli a sistemare la propria cameretta, dare una mano in cucina e così via. Questo ovviamente fa parte della crescita e dell’educazione: dettare delle ‘regole’ di sopravvivenza, li aiuterà a crescere meglio e a sapersi adattare ad ogni situazione.

Le faccende domestiche che devono svolgere i nostri bambini, si dividono in base all’età:

I bambini che hanno 2/3 anni possono: riordinare la propria cesta dei giochi, riuscendo così a comprendere che bisogna riporre i giochi al loro posto dopo averli utilizzati. Possono inoltre anche mettere i vestiti sporchi nell’apposito contenitore, dopo essersi spogliati.

I bambini che hanno 4/5 anni possono: riordinare la propria cameretta, quindi posare nelle ceste i giochi, mettere sulla libreria i libri letti e riporre nel porta-pastelli i colori utilizzati per colorare. Possono anche dare una mano con le piante, annaffiandole e dar da mangiare al proprio animale domestico.

I bambini che hanno 6/7 anni possono: riordinare la camera, caricare la lavastoviglie, sparecchiare ed apparecchiare e spolverare i mobili che la mamma decide di far spolverare.

I bambini che hanno 8/9 anni possono: rifare i letti, spolverare, piegare i propri vestiti e lavare i piatti.

I bambini che hanno 10/12 anni possono: spolverare, rifare i letti, passare l’aspirapolvere, lavare il pavimento ed i propri indumenti.

Insomma, queste piccole ‘regole’, o meglio definite ‘perfetto stile di vita’ possono rafforzare i bambini, rendendoli così autonomi e grandi adulti in futuro.