Scegliere il correttore giusto in base al colore delle occhiaie: il 90% sbaglia è l’effetto è brutto

Sai qual è il correttore giusto per te? Dovresti sceglierlo in base al colore delle occhiaie: la maggior parte sbaglia! Ecco come fare.

Il make up è diventato ormai parte integrante della routine quotidiana: non si esce di casa senza aver messo un filo di trucco. Ormai le donne ‘acqua e sapone’ sono difficili da trovare in giro, anche un piccolo strato di phard o di matita per gli occhi bisogna metterlo prima di uscire di casa. Il make up prima era utilizzato per potersi mostrare più bella ed affascinante, utilizzato solo in occasioni importanti. Ma col passar del tempo ha assunto anche una funzione ‘curativa’: serve a nascondere i brufoli, le occhiaie, le borse e le rughe. Insomma un vero e proprio miracolo, racchiuso in pochissimi prodotti.

Quest’oggi vogliamo parlarvi del correttore. Non tutti sanno che ne esistono di diversi colori, da utilizzare in base alle occhiaie e alle borse che possediamo. Molte di noi sbagliano ad acquistarlo, pensando che tutti valgano lo stesso. Vediamo allora a cosa servono i diversi colori presenti in commercio e quando bisogna utilizzarli.

Devi acquistare un nuovo correttore? Allora dovresti seguire questi consigli: non riuscirai più a sbagliarti!

Quando decidiamo di acquistare i diversi oggetti per creare un delizioso make up, ci rechiamo negli appositi negozi perdendoci tra l’immensità dei prodotti lì presenti. Ci facciamo consigliare dalle make up artist che vi sono all’interno, optiamo per prodotti di brand famosi e ci regoliamo su alcune foto che abbiamo visto, per ottenere un make up da sogno. Una buona base trucco non può esistere, se non si parte dall’utilizzo del correttore.

Ma quale scegliere per essere perfette e coprire le occhiaie? Vediamolo di seguito.

Non tutti i correttori sono uguali, anzi. Per questo motivo abbiamo i seguenti: