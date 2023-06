Avere un fratello allunga la vita, lo dice la scienza: il motivo vi lascerà a bocca aperta

I preconcetti e gli stereotipi su figli unici e famiglie numerose si sprecano. Eppure la scienza suggerisce che avere dei fratelli sia vantaggioso per la salute.

C’è chi dice che i bambini senza fratelli o sorelle siano più intelligenti e chi sostiene il contrario, ma poco si dice su come questo incida sulla qualità della vita. Alcune ricerche svolte nello Utah sostengono che l’empatia si sviluppi più facilmente in chi cresce insieme ad altri bambini. Questo può rendere più aperti e sensibili, ma ora ci si spinge a dire che avere fratelli allunghi la vita proprio per il legame che si viene a creare. In sintesi, chi ne ha si trova le spalle più coperte rispetto ai figli unici.

Di contro però questo discorso perde forza nelle case dove ci sono tanti figli e i bambini tendono a sviluppare legami meno forti. L’ideale è un fratello o una sorella, insomma la classica famiglia ideale con due bambini che non hanno troppa differenza di età. Quando si hanno due o tre anni di differenza si tende a condividere almeno in parte la propria cerchia sociale con l’altro, e questa è la chiave di tutto.

Meglio i fratelli o le sorelle?

Uno studio condotto all’Università del Nord Carolina ha evidenziato infatti come avere relazioni sociali intense allunghi la vita media. E neanche di poco ma di circa 7-8 anni, contando che poter contare su parenti o amici diminuisce il rischio di depressione e allevia lo stress. E tra i rapporti che durano di più nel corso della vita ci sono proprio quelli con il proprio fratello o sorella (basti pensare ai gemelli).

In generale crescere insieme a un bambino del sesso opposto pare aiuti a comprendere meglio alcune dinamiche adolescenziali. In fondo ci si può sempre confrontare con fratelli e sorelle su questioni più personali che rispetto a quanto si fa con gli amici. Si tende a essere più diretti in questo rapporto, proprio perché si sa praticamene tutto dell’altro. In particolare pare però che le sorelle siano più portate a tenere unita la famiglia rispetto ai fratelli.

Una volta usciti da casa sono più le ragazze a proporre incontri per le festività ed eventi simili, anche dopo aver avuto figli. Sicuramente un aspetto che torna comodo per non disperdersi come accade spesso, soprattutto perché nelle emergenze si chiamano per primi i parenti.