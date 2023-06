Come evitare che i capelli lisci si gonfino: questi trucchi ti faranno svoltare

Vuoi evitare che i capelli lisci si gonfino? Allora devi mettere in pratica questi trucchetti: saranno fenomenali!

Avere i capelli perfetti e sempre in ordine, è il sogno di ogni donna, soprattutto quando si è invitati ad un appuntamento importante o si deve sostenere un colloquio di lavoro. Apparire impeccabile, nell’outfit scelto, nella pettinatura e nel trucco è ciò che desideriamo di più. I nostri capelli, però, spesse volte tendono a fare i capricci: da lisci che sono, appena dopo averli stirati, improvvisamente si gonfiano!

Vediamo insieme come poter evitare tutto ciò, mettendo in pratica semplicissimi ed utilissimi trucchetti che faranno durare la piega nel tempo.

Finalmente potrai evitare che i capelli lisci si gonfino: ecco i trucchetti che devi mettere in pratica

I capelli lisci, sistemati con la spazzola o con la piastra, in estate e in inverno hanno durata breve. La forte umidità tenderà a gonfiarli, facendoci sembrare un funghetto o rendendoli crespi e fuori moda. In estate poi, oltre alla forte umidità che vi è in giro, inciderà molto anche il sudore. Per chi non ha capelli liscissimi come spaghettini, mantenere una piega, per più di qualche ora, risulterà essere davvero complicato. Ma non bisogna mai perdersi d’animo, perché per fortuna ci sono alcuni semplicissimi trucchetti da seguire, per far sì che siano meravigliosi ed intatti in un attimo! Vediamoli di seguito.

Tra i diversi trucchetti, per ottenere i capelli liscissimi, abbiamo: