Ottieni un colore di capelli spettacolare: 5 errori che ti invecchiano e 5 trucchi che ti tolgono anni

Vuoi ottenere un colore di capelli spettacolare? Ecco quali ti invecchiano e quali invece ti tolgono anni: meravigliosi!

Decidere di tingere i capelli, può essere una scelta molto ardua da affrontare. C’è chi decide di farlo per necessità, poiché da tempo ormai sono iniziati a comparire diversi capelli bianchi, non molto belli da guardare esteticamente e chi invece lo fa semplicemente per cambiare colore di capelli e dare un tocco diverso alla propria vita, avendo così un nuovo look. Ma bisogna conoscere bene i colori di capelli adatti alla nostra chioma: non tutti ci rendono perfette e meravigliose.

Vediamo insieme, allora, quali sono i colori che tendono ad invecchiare il nostro volto e quali invece tolgono diversi anni. Pronte?

Ecco quale colore di capelli devi scegliere: evita quelli che invecchiano ed applica quelli che ti ringiovaniscono

Iniziare a tingere i capelli può essere un’arma a doppio taglio: c’è chi non vede l’ora di farlo, cambiando così colore ai propri capelli e ottenendo il colore o le sfumature che ha sempre desiderato e chi invece non vuole giungere a questa conclusione, imboccando questa nuova strada che la renderà ‘schiava’ delle tinture (vedi anche come coprire i capelli bianchi). Ma, nonostante ciò, qualunque sia il motivo per cui si decide di farla, è bene conoscere i 5 errori da non commettere, perché potrebbero invecchiarci, e i 5 consigli da seguire per ringiovanirci.

Tra i 5 errori da non commettere, troviamo i seguenti:

Utilizzare un unico colore. Non creare sfumature, né scalature su un determinato taglio, potrebbe portarci a sembrare molto più vecchie degli anni che abbiamo. Quindi scegliamo sempre di sfumare il colore che abbiamo, creando un effetto meraviglioso.

Taglio corto. Si pensa che con l'avanzare dell'età sul proprio volto sia perfetto un taglio corto, in realtà così non è. Meglio sempre preferire un taglio medio, in modo da risaltare anche il colore che scegliamo.

Toni molto caldi. Scegliere dei toni eccessivamente caldi, potrebbe essere un grande problema per i nostri capelli, che apparirebbero spenti e soprattutto risalterebbero le doppie punte, evidenziando tutti i difetti.

Non curarli a casa. La tinta, anche se va ripresa dal parrucchiere, deve essere sicuramente ben trattata anche a casa. Ciò significa che dobbiamo sempre curare e coccolare i nostri capelli, rendendoli perfetti e pronti per una nuova tinta.

Seguire gli esperti. Sicuramente i parrucchieri ne sanno molto di più di noi, ecco perché è bene seguire i loro consigli per ottenere capelli spettacolari.

