Unghie rosse, chi dice siano perfette solo a Natale? Scegli queste nuances estive e vedrai che mani super chic

Sei indecisa sul colore da scegliere per le tue unghie, quest’estate? Perché non il rosso? Queste nuance saranno super chic!

Ormai da tempo è arrivata l’estate, con tutti i suoi pregi e difetti. Le temperature si sono alzate un bel po’, portando con sé la voglia di andare al mare, di indossare vestitini colorati e di preparare cibi freschi e deliziosi. In estate, oltre a tutto ciò che abbiamo appena elencato, si decide il colore da utilizzare per poter tingere le proprie unghie, cercando di soffermarsi su toni accesi, colorati ed ‘estivi’. E sicuramente tra quest’ultimi non può mancare il rosso. Chi dice che sia perfetto solo a Natale?

Vediamo insieme le diverse nuance che sono di moda quest’anno e cerchiamo di scegliere tra esse, recandoci così dall’estetista con le idee chiare. Siete pronti a scoprirle? Vediamole insieme di seguito.

Per le tue unghie, quest’estate, scegli il rosso: le diverse nuance ti faranno innamorare

Scegliere un colore perfetto per le proprie unghie, che possa essere facilmente abbinabile e piacere a tutti coloro che incontriamo, non è mai semplice. Se poi, accanto a questo, aggiungiamo anche che ogni anno la moda cambia e fuoriescono nuovi colori, impazziamo. Tra i diversi colori che ci vengono proposti, però, non passa mai di moda il rosso e le sue sfumature. Molti pensano che sia un colore molto natalizio, ma in realtà non è così. A seconda delle tonalità che si scelgono, può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno. Vediamo di seguito quelle adatte all’estate.

Tra le diverse tonalità di rosso, troviamo sicuramente: