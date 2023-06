Hai fatto il riso in bianco? Non gettare via l’acqua: ti servirà per risolvere almeno tre problemi della tua quotidianità

Hai appena cotto del riso in bianco? Allora non dovresti gettare via l’acqua: ti servirà per risolvere piccoli problemi quotidiani.

L’estate è il periodo in cui si preparano molte insalatone di riso: piatto fresco, completo e facile da portare con sé sia al mare che al lavoro. Con il riso si possono preparare davvero tante prelibatezze, che renderanno il vostro pranzo o la vostra cena davvero unici. Cuocerlo inoltre è semplicissimo: basta mettere la quantità di riso che desideriamo in una pentola piena d’acqua ed aspettare che sia cotto. Ma dopo che l’abbiamo cotto, cosa ne facciamo dell’acqua utilizzata?

Spesso, ed erroneamente, quest’ultima viene gettata via. In realtà potremmo usufruirne in modo davvero straordinario, creando delle ‘pozioni’ che potrebbero aiutare tantissimo a risolvere diversi problemini quotidiani. Vediamo insieme di quali si tratta.

Non gettare via l’acqua del riso, ma utilizzala per risolvere questi piccoli problemini: sarà perfetta!

L‘acqua del riso ha tantissime proprietà e molti benefici che dovremmo saper sfruttare al meglio. Da considerare già che il riso contiene amido, di conseguenza parte di quest’ultimo viene rilasciato nella pentola con l’acqua, diventando tutt’uno con questa. L’amido è molto nutritivo soprattutto per le piante, ecco perché, ad esempio, l’acqua di cottura del riso andrebbe versata nel terreno, rendendolo così perfetto per le nostre piante. Ma non serve solo a questo!

Vediamo insieme i diversi ‘problemini’ quotidiani che possiamo risolvere, utilizzando semplicemente l’acqua di cottura del riso.

Tra i diversi ‘problemini’ di casa, da risolvere con l’acqua del riso, troviamo: