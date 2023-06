Il tuo partner ti ha mentito? Ecco come puoi riacquistare fiducia in lui

È possibile fidarsi nuovamente del proprio partner dopo essere stati ingannati. Anzi, la relazione potrebbe addirittura rafforzarsi, a patto di fare mosse giuste.

Il tradimento è probabilmente l’esempio più ovvio di un inganno devastante nelle relazioni sentimentali, ma anche le bugie più veniali possono ferire e indurre a domandarsi come fidarsi ancora del proprio partner. Magari ha detto che amava le nostre lasagne quando in realtà teme la teglia fumante. Oppure la violazione della fiducia è ben più grave, come un gigantesco acquisto con carta di credito fatto alle nostre spalle. Indipendentemente da ciò su cui il partner era disonesto, qualsiasi bugia da parte di una persona cara, grande o piccola che sia, può scuotere il proprio senso di sicurezza e portare a problemi di fiducia.

“La base di ogni relazione sana è la fiducia”, dice a Angie Sadhu, terapeuta presso Manhattan Marriage and Family Therapy. “Affinché qualsiasi storia d’amore prosperi, la fiducia e la comunicazione aperta sono necessarie, e senza di loro, il conflitto è destinato a sorgere“. Per prima cosa, si tende a litigare di più quando si dubita delle intenzioni altrui, dice Sadhu, e si corre il rischio di monitorare e soffocare costantemente chi ci sta vicino. Questa tensione può anche provocare sentimenti di ansia o stress, che possono ulteriormente mettere a dura prova una relazione. Come uscirne?

Il segreto per ricostruire il rapporto di fiducia con il proprio partner

La buona notizia è che una bugia non sempre segna la fine di una relazione. Ma questo non vuol dire che fidarsi di nuovo del proprio partner, dopo che ti ha dato una ragione per non farlo, sia un’impresa facile. Al di là dell’ovvio “Mi dispiace!” o “Prometto che non lo farò più!” della controparte, ricostruire una base di fiducia richiede sforzo, impegno e tempo. E se non sei sicuro da dove cominciare, ecco alcuni suggerimenti da mettere in pratica, un passo alla volta.

Lasciati irritare, deludere o turbare .

Anche una bugia relativamente piccola può innescare un vortice di emozioni come rabbia, confusione, insicurezza o tristezza. Ma per quanto possa essere allettante mettere da parte questi sentimenti dolorosi, il primo passo per andare avanti è abbracciarli a testa alta, dice Ernesto Lira de la Rosa, PhD, psicologo di New York e consulente per la Hope for Depression Research Foundation. Questo può significare un bel pianto se ce l’è bisogno, una chiacchierata di sfogo con un caro amico, o semplicemente sedersi e analizzare i propri sentimenti con curiosità e compassione.

Siediti con il tuo partner e parla di quello che è successo . Potrebbero esserci decine di domande che ti ronzano in testa: perché mi ha mentito? Come ha potuto farlo? Cos'altro nasconde? Questi dubbi sono del tutto normali, dicono gli esperti, ed è importante ottenere tutte le risposte di cui hai bisogno per andare avanti. (E se il tuo partner non è aperto ad affrontare le tue preoccupazioni, diventa eccessivamente difensivo o ti incolpa dell'inganno, è il caso di mettersi in allarme).

Ascoltatelo/a, con la massima calma possibile . Nessuno vuole sentire scuse da un bugiardo. Dopo tutto, cosa potrebbe giustificare mesi di imbrogli o menzogne perpetrate in silenzio? Ma quando il tuo partner alla fine spiega le ragioni dietro la sua disonestà, bisogna sforzarsi di resistere all'impulso di interromperlo/a o contraddirlo/a. Lo sappiamo: questo può essere estremamente difficile, ma vale la pena di provarci.

Osserva tutti i suoi cambiamenti per diventare più affidabile. Ok, quindi ne hai parlato e il tuo partner si è sinceramente scusato per la sua disonestà e vuoi perdonarlo. E adesso? Mentre cerchi di andare avanti, presta attenzione ai cambiamenti nel suo comportamento, dice Sadhu. Dai suoi sforzi per riparare il danno puoi capire se ha la reale intenzione di cambiare o se è il momento di rivalutare la relazione.

Resisti alla tentazione di spiarlo/a . Rubare le password o sbirciare sui social media può sembrare la soluzione perfetta per “pareggiare i conti”, ma è probabile che faccia più male che bene a lungo termine. Uno studio pubblicato nel 2020 ha rilevato che lo spionaggio del telefono cellulare in realtà fatto l’opposto che costruire fiducia: favorisce le rotture sentimentali e alimenta ansia, sfiducia e frustrazione.

Cerca di non soffermarti sul passato e concentrati sul futuro. Ci possono essere momenti in cui le cose vanno bene, e dal nulla ricordi la bugia e inizia un'altra discussione. "È normale rimuginare sul tradimento", dice Lira de la Rosa, osservando che è un modo comune in cui gli esseri umani affrontano cose a cui non possono davvero dare un senso. "Ma dopo un po' di tempo, soffermarsi sul passato non farà che aggravare le ferite e impedirti di fidarti di nuovo".