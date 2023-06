Il grave errore che stiamo facendo con i nostri figli: lo rimpiangeremo

Se hai bambini e hai paura di stare sbagliando tutto, non fare questo grave errore: le conseguenze sulla sua crescita sono devastanti.

Fare i genitori è il mestiere più difficile del mondo. Non si tratta di un semplice luogo comune o un modo di dire per rassicurare le giovani coppie insicure delle proprie abilità di mamme e di papà, ma anche una difficile verità. Crescere un figlio è complicato, si deve mettere in conto che non si può essere perfetti e che, in un modo o nell’altro, prima o poi si sbaglierà. L’importante è rendersene conto in tempo e rimediare ed essere sempre trasparenti con i nostri figli che, anche se molto piccoli, capiscono sempre tutto.

Soprattutto se si tratta del primo figlio, la paura di sbagliare è grande, così come quella di creare danni irreversibili senza volerlo e di compromettere la persona che sarà in futuro. L’attenzione è importante, ma non si può certo essere perfetti. Innanzitutto, non devi assolutamente fare questo errore molto comune a tante famiglie: ecco di che cosa si tratta e perché è così grave.

Se hai figli, non fare questo errore o potresti rovinare loro la vita: ecco perché è così importante

A volte, in quanto genitori, siamo talmente immersi nei nostri problemi quotidiani – che sono tanti – e nello stress del lavoro, della famiglia, dell’economia, da non accorgerci di stare sbagliando di grosso con i nostri bambini. Magari sono errori, accortezze, disattenzioni apparentemente piccole ma che potrebbero creare seri danni alla loro crescita e mettere in discussione le persone che saranno, una volta cresciuti.

I bambini, contrariamente a quanto pensano molte persone, hanno una grande sensibilità e una grande capacità di recepire tutto ciò che succede a noi adulti, anche nei primi anni di vita, quando ci sembra non possano capire nulla. La verità è che ai figli non si può nascondere proprio niente. Ecco perché è importante instaurare con loro una comunicazione sana e solida, che non si limiti ad un linguaggio essenziale e pratico ma che vada, fin da subito, su un piano più profondo.

L’allarme lo ha lanciato uno studio psicologico dell’Università di Harvard che ha stabilito come, negli ultimi decenni, si parli sempre meno con i bambini di questioni profonde, che riguardano l’emotività, il perché delle cose. Ci si limita, spesso, ad una comunicazione superficiale e insufficiente perché loro sviluppino la capacità di mettersi in contatto con le proprie emozioni e, soprattutto, esternarle.

La vita è frenetica e veloce, ma dovremmo sempre prenderci del tempo per parlare davvero con i nostri figli, un ritaglio che deve essere dedicato solo a loro e a parlare con loro, anche senza altre attività che distraggano.