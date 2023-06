Vacanza in crociera con bambini | Come viaggiare senza stress e cosa mettere in valigia

Una crociera in famiglia non è certo qualcosa da negare anche ai piccoli di casa. Basta sapere come prepararsi e le opzioni più convenienti.

Per organizzare una vacanza da ricordare ci sono tante alternative ma quella delle crociera è tra le più quotate. Poter visitare diversi posti in poco tempo e godersi il panorama della costa dal mare è il sogno di molte coppie, giovani o mature. Ma se la famiglia si è già allargata non è certo il caso di rinunciare, perché anche questa vacanza può essere a misura di bambino. Magari meglio non andare oltre i sette giorni in nave se hanno meno di 12 anni. Peraltro molte compagnie hanno a bordo servizi pensati apposta per i piccoli ospiti.

Dalle attività di gioco gestite dagli animatori della compagnia o le aree a tema all’interno della nave non c’è modo di lasciare qualcuno scontento. Costa Crociere ad esempio propone per i bambini fino a 12 anni dei momenti di svago a tema Lego, ma soprattutto garantisce di viaggiare gratis con i genitori fino a diciotto anni. Infatti non mancano i Teens club, per non dimenticarsi degli adolescenti a bordo.

Accanto a queste proposte la MSC Crociere offre addirittura dei corsi di cucina per bambini dai tre fino agli undici anni. L’organizzazione di questo laboratorio è stata gestita da nientemeno che Carlo Cracco, e non finisce qui. Mentre si sta sulla nave i ragazzi minorenni possono anche svolgere diverse attività sportive tra coetanei, come se si fosse al centro estivo. Le compagnie assicurano così ai genitori un po’ di privacy.

Come prepararsi per un viaggio in crociera con i bambini?

Se a bordo non c’è da annoiarsi bisogna anche pensare a che luoghi visitare. Se non si vogliono fare viaggi troppo lunghi una crociera nel Mediterraneo va più che bene., soprattutto passando per le incantevoli isole greche. Per un viaggio di una settimana possono bastare dei cambi leggeri viste le località, ma prevedendo comunque una giacca a vento e un k-way. In fondo sul ponte il vento può essere forte e qualche pioggia la si incontra facilmente anche in estate.

Oltre ai vestiti adatti non può mancare in valigia la crema solare per poter prendere la tintarella sul ponte o sfruttare la piscina all’aperto. Per sicurezza soprattutto con i piccoli inoltre meglio avere i braccialetti antinausea come aiuto contro il mal di mare. Anche sulle navi più grandi se il mare è agitato si fa sentire ed è bene essere pronti. Infine per i bambini più piccoli avere già una scorta di latte in polvere, pannolini e salviette igieniche può salvare il portafoglio. Si possono comprare a bordo ma non sono certo economici.