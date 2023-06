Depilazione fai da te con la ceretta araba: scopri questo metodo totalmente naturale

Vuoi finalmente creare una depilazione fai da te? Prova la ceretta araba: indolore e totalmente naturale. Non la lascerai più!

La depilazione esiste ormai da lunghi anni. Si pensa che addirittura ai tempi della regina Cleopatra esistesse già, tanto che quest’ultima amava farla costantemente. Al giorno d’oggi i metodi per poter depilare qualsiasi parte del proprio corpo sono diversi: rapidi, indolore, economici, duraturi nel tempo o semplicemente fai da te.

C’è chi, per evitare il dolore, preferisce il rasoio o la lametta, chi odia dover aspettare la crescita del pelo e di conseguenza opta per la crea depilatoria o per il laser e chi infine decide di optare per la ceretta, sicura e duratura nel tempo.

La ceretta ha però un piccolissimo problema: spesso è dolorosa e ci dobbiamo affidare alla nostra estetista per farla. Ma se vi dicessimo che in realtà potete crearla anche in casa? Non dovrete più prendere appuntamento dalla vostra estetista, ma vi basteranno pochissimi ingredienti naturali per crearne una perfetta ed indolore: parliamo della ceretta araba. Vediamo in cosa consiste.

Vuoi depilarti in casa, non rinunciando all’efficacia della ceretta? Prova quella araba: indolore e super economica

La ceretta è uno dei metodi più antichi ed anche più efficaci per depilarsi (vedi come effettuare la depilazione in gravidanza). Nonostante bisogni aspettare che i peli crescano un po’, questa resta una delle depilazioni maggiormente preferite da uomini e donne. Si andrà, in effetti, a staccare il bulbo del pelo impedendo, a lungo andare, che ricresca sulla nostra pelle e arrivando ad un punto della nostra vita in cui non avremo più alcun pelo.

Ovviamente quest’ultima ha un costo, soprattutto se si decide di affidarsi alla propria estetista o acquistarla per poi farla in casa. Ecco perché oggi vogliamo proporvi la creazione di una meravigliosa ceretta araba indolore ed economica. Vediamo come crearla.

Per realizzare la ceretta araba avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

1 bicchiere di zucchero

succo di mezzo limone

2 cucchiai di miele

mezzo bicchiere d’acqua

Procedimento:

Per prima cosa bisognerà mettere l’acqua e lo zucchero in una pentola, che porteremo sul fuoco fino al bollore, fino a quando lo zucchero non sarà completamente sciolto e diventerà dorato. A questo poi aggiungiamo il succo di limone ed il miele e continuiamo a mescolare, facendo molta attenzione che non si attacchi alla pentola. Infine aspettiamo che si raffreddi e utilizziamola sulla parte che desideriamo depilare.

Si tratta di una cera molto delicata che tenderà a tirar via i peli, ma a non creare escoriazioni. In questo modo potrete tranquillamente utilizzarla anche sulle parti più delicate, quali baffetto, ascelle ed inguine.