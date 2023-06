Calcare nella lavatrice: dove si inserisce il bicarbonato di sodio affinché faccia effetto

Vuoi eliminare per sempre il calcare dalla lavatrice? Allora dovresti inserire il bicarbonato di sodio in questo punto: super efficace!

La lavatrice è un elettrodomestico che non può in alcun modo mancare nella nostra casa: è indispensabile per noi e per il nostro bucato. Immaginate di avere una casa senza lavatrice: saremmo costretti a lavare ogni indumento a mano e non è certo ciò che desideriamo fare!

La lavatrice ci consente di lavare più indumenti contemporaneamente, facendoci risparmiare denaro, acqua e detersivo e garantendo una pulizia a 360°. A tutto ciò si aggiunge anche la possibilità di utilizzare la centrifuga, che garantirà un’asciugatura molto più rapida. Ma cosa accade quando quest’ultima si riempie di calcare? Come possiamo evitare che si diffonda in tutta la lavatrice e rovini i nostri vestiti? Sicuramente un grandissimo alleato in questo caso è il bicarbonato di sodio, ma dove va messo? Scopriamolo insieme: la notizia vi svolterà la vita!

Vuoi eliminare per sempre il calcare dalla tua lavatrice? Allora devi mettere il bicarbonato di sodio proprio qui

Il calcare, come sappiamo, è un grande nemico degli elettrodomestici, dei rubinetti e dei sanitati. Quest’ultimo crea delle piccole macchie bianche, in superficie, difficili da eliminare e tende a ‘mangiucchiare’ lo smalto dei sanitari o delle loro fontane. Quando si insinua poi in elettrodomestici quali lavastoviglie o lavatrice è davvero la fine! Tende a rovinare le stoviglie ed il bucato, facendo il modo che entrambi siano macchiati o completamente rovinati.

Un grande alleato delle pulizie in questo caso e dell’eliminazione del calcare è sicuramente il bicarbonato di sodio (se poi si desidera avere una pulizia ancora più approfondita. si può ricorrere anche all’aggiunta dell’aceto bianco). Ma in quale parte della lavatrice va aggiunto?

Per avere un’efficacia maggiore e perfetta, bisogna aggiungere il bicarbonato di sodio all’interno della vaschetta in cui aggiungiamo il detersivo per lavare il nostro bucato. Dobbiamo quindi mettere proprio lì un cucchiaio di questo prodotto insieme al detersivo (liquido o in polvere) che utilizziamo per lavare il bucato, azionare poi il programma scelto ed aspettare che quest’ultimo termini per vedere già i primi risultati.

Per far sì che non si formi mai più o almeno la sua formazione possa essere limitata, bisognerà effettuare un lavaggio a vuoto al mese, aggiungendo circa 150 g di bicarbonato di sodio nel cestello. In questo modo eviteremo di preoccuparci costantemente del calcare nella nostra lavatrice. Sarà un metodo incredibile da utilizzare e semplicissimo, nonché naturale ed economico!