Primi piatti estivi per bambini: 5 idee fantastiche per prenderli per la gola senza appesantirli

Finalmente è arrivata l’estate e con essa i piatti più buoni di sempre! Ecco 5 idee fantastiche per prepararli ai tuoi bambini: li ameranno!

Finalmente l’estate sembra essere arrivata nelle nostre città e sulle nostre tavole. Possiamo, finalmente, abbandonare l’idea di preparare cibi caldi, verdure cotte e secondi che fumano nel piatto appena portati in tavola e dare il benvenuto a piatti freschi ed unici. Sicuramente in estate la possibilità di cucinare piatti veloci e super deliziosi è maggiore rispetto alle altre stagioni: questi possono essere perfetti sia da portare al lavoro, sia da portare in spiaggia.

Oggi desideriamo mostrarvi 5 idee perfette per poter preparare dei buonissimi piatti per i nostri piccoli bambini. Saranno freschi, nutrienti e super colorati: li ameranno sin da subito e chiederanno il bis! Vediamoli insieme di seguito.

Ecco le 5 idee perfette per proporre un pasto delizioso ai tuoi bambini: le ameranno sin da subito!

I bambini, si sa, amano assaggiare tutto ciò che vedono comparire nelle nostre mani e sul tavolo di casa. Amano sperimentare, conoscere e gustare ciò che di nuovo gli viene posto dinanzi, decidendo poi se gli piace o meno ciò che mangiano. Per poter attrarre i bambini e fare in modo che possano mangiare anche cibi che non amano particolarmente, dobbiamo poter utilizzare la fantasia (quindi creare faccine o formine con il cibo) ed i colori (da cui sono particolarmente attratti). Per questo motivo, vogliamo mostrarvi di seguito, alcune ricette perfette per quest’estate.

Tra le ricette da portare in tavola, per i bambini, troviamo:

Pasta al pesto leggero. Sappiamo bene che il pesto preparato in casa è decisamente più buono e più salutare di quello confezionato che troviamo in commercio. Se decidiamo di prepararlo a nostri bambini possiamo evitare di aggiungere l’aglio, che ha un sapore molto forte e potrebbe disgustare, ed il pecorino, per lo stesso identico motivo. Calare poi qualsiasi tipo di pasta preferiscono e portare in tavola con una grattata di parmigiano. Saranno deliziosi.