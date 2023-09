Abito rosso: non puoi sbagliare abbinamento del trucco occhi e labbra o stai malissimo | Svelato dagli esperti

Hai deciso di indossare un abito rosso? Allora non puoi sbagliare l’abbinamento del trucco: occhi e labbra davvero incantevoli!

Il rosso è un colore molto apprezzato da tantissime persone: c’è chi lo utilizza per le pareti presenti nella propria casa, chi decide di acquistare un’auto di questo colore, chi decide di dipingere i propri capelli e chi di indossare un abito del genere.

Nel momento in cui si indossa un abito rosso, essendo molto acceso, quest’ultimo attira moltissimo l’attenzione di chi ci sta intorno: tutti si soffermano sugli accessori che aggiungiamo a questo vestito e soprattutto al make up. Vi siete mai chiesti quindi quale sarebbe il make up perfetto da indossare sei si indossa un abito rosso? Vediamolo insieme qui di seguito: resterete a bocca aperta.

Se indossi un abito rosso, devi abbinare questo make up: sarai incantevole!

L’abito rosso, indossato, dona davvero ad ogni donna: bionda o bruna che sia. Si tratta di un colore molto acceso, che tende a risaltare ogni piccola parte del nostro corpo, donandole lucentezza e brillantezza. Per far sì che quest’ultimo possa però risultare perfetto, tantissime donne tendono a creare meravigliosi outfit aggiungendo borsette ideali, scarpe meravigliose e gioielli che danno molto nell’occhio. Ciò a cui bisogna fare molta attenzione, però, è sicuramente il make up. Dunque, di quale parliamo? Come possiamo abbinarlo al nostro abito?

Sicuramente quando si decide di puntare sul make up, bisogna puntare principalmente sulla scelta dell’ombretto, rossetto e eyeliner. Vediamoli tutti nello specifico: