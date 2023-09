Vorresti fare la frangia, ma temi che non ti stia bene? Oggi puoi scegliere quella più adatta a te in pochi secondi

Vorresti fare la frangia, ma non sai se ti sta bene? Ecco quale devi scegliere in base alla forma del tuo viso: sarai davvero perfetta!

Cambiare taglio di capelli, cambiare il proprio look, di tanto in tanto, fa sicuramente molto bene alla propria persona, sia dal punto di vista estetico perché ci si vede ‘diverse’, sia dal punto di vista mentale, aumentando molto spesso l’autostima. Certo, cambiare look ha i suoi pro e i suoi contro: non è detto, infatti, che quest’ultimo possa essere perfetto o starci benissimo. Molto spesso tantissime persone decidono di voler stravolgere il proprio aspetto facendosi una frangia, attenzione però, perché non a tutti dona.

Oggi vogliamo darvi alcuni piccoli consigli su quale tipo di frangia scegliere in base alla forma del proprio viso, senza dover necessariamente rinunciare a quest’ultima per paura che non ci stia bene. Siete pronte?

Desideri fare la frangia? Ecco i consigli che devi seguire per far sì che ti stia alla grande sul volto

Abbiamo detto che molto spesso abbiamo bisogno di cambiare look nella nostra vita ed avere la possibilità di provare qualsiasi taglio desideriamo, anche se questo potrebbe non essere quello super adatto a noi. Molto spesso si pensa anche alla frangia come valida alternativa, per poter stravolgere completamente la nostra vita. Si opta per questa anche per coprire i capelli bianchi che, con il passar degli anni, tendono a fuoriuscire sempre di più.

Ma siamo sicuri che la frangia possa risolvere tutti i nostri problemi? Siamo certi che ci starà d’incanto come accade con le dive di Hollywood? Vediamo insieme quali consigli seguire se si desidera avere un volto perfetto con una frangia meravigliosa.

La frangia può essere adatta a tutti i tipi di volto, ma c’è bisogno di alcuni piccoli accorgimenti sul tipo da scegliere in base al proprio viso: