Vuoi perdere peso in poco tempo? Ecco le diete super veloci che faranno realizzare il tuo sogno

È arrivata l’estate e non si è ancora al top della forma? Ci sono dei metodi rapidi per perdere peso: ecco cosa devi fare.

La dieta dell’ultimo minuto è un metodo che molti estraggono dalla manica ad inizio giugno per non sfigurare in spiaggia o nei vestitini estivi alle cene coi colleghi. Bisogna però sapere quale adottare e non fidarsi delle false promesse di alcuni siti. Esistono sì delle diete veloci, ma oltre a far sì che il peso calerà in fretta sono metodi tarati per essere seguiti solo per un tempo ridotto. Sono efficaci, certo, ma se adottate stabilmente diventano pericolose.

Tra i sistemi lampo per perdere peso sono note le diverse diete monotematiche, che si incentrano su un alimento in particolare. Molto diffusa in estate ad esempio è quella dello yogurt, dove ogni giorno è previsto il consumo di almeno 200 grammi di prodotto al naturale. Altrimenti è abbastanza famosa anche quella del limone, che prevede il consumo di pochissime calorie giornaliere (non più di 1200) e di bere il succo di questo frutto mescolato a sciroppo d’acero e acqua. Il risultato è una bevanda che combatte la ritenzione idrica. Per entrambe non si consiglia di continuare oltre i 5 giorni.

Un altro sistema che fa calare rapidamente ma sconsigliato a chi ha problemi metabolici è quello del digiuno intermittente. In sintesi alcuni momenti della giornata si mangia mentre in altri ci si astiene, come se si stesse facendo il Ramadan. Le varianti più drastiche prevedono due giorni a settimana dove non vanno superate le 600 calorie.

Il metodo degli alimenti brucia grassi per perdere peso facilmente

Grazie alle riviste sulle vite delle star anche la cosiddetta dieta del super metabolismo ha attirato l’attenzione. Si tratta di un regime alimentare tarato sulla settimana che la divide in tre parti: due da due giorni e l’ultima che copre il venerdì e il fine settimana. Oltre a prevedere cibi specifici associa una specifica attività fisica ad ogni fase.

Nei primi due giorni della settimana sono previsti carboidrati e zuccheri semplici (quelli della frutta) e attività cardio, al più intensa della settimana. Nella seconda fase si mangiano soprattutto verdure e proteine mentre ci si allena focalizzandosi sulla potenza muscolare. Infine negli ultimi tre giorni si può mangiare liberamente ciò che si vuole e fare un’attività leggera, come ad esempio il pilates. Non è possibile però consumare caffè, dolci e alcolici in nessuna delle tre fasi.