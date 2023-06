Allenamento: il fisico a mela o a pera richiedono esercizi diversi | Occhio a non sbagliare

Non esiste un allenamento giusto per tutte: bisogna sempre tenere conto del proprio fisico. Vediamo dunque come ottenere il massimo.

Se anche dopo mesi di diete e di duro allenamento, non state ottenendo i risultati sperati, forse vi state allenando nel modo sbagliato. Un’istruttrice di fitness, ci spiega qual è l’allenamento giusto in base al tipo di fisico.

Molto spesso ci si allena in palestra o in piscina insieme alle amiche seguendo tutte gli stessi corsi e facendo i medesimi esercizi. Ma non sempre va bene. Come non esiste la dieta perfetta per ogni donna, così non esiste l’allenamento perfetto per tutte. Soprattutto perché ognuna ha il proprio fisico che, quando ingrassa e quando dimagrisce, si comporta in modo diverso rispetto al fisico delle nostre amiche.

L’istruttrice di fitness Beatrice Galeazzi ha ideato allenamenti su misura in base al biotipo. Il biotipo altro non è che la nostra costituzione corporea. I fisici delle donne possono essere suddivisi in due macro gruppi: fisici a mela e fisici a pera. Chi ha il fisico a mela tende ad accumulare grasso sulla pancia, chi ha il fisico a pera, invece, tende ad ingrassare su fianchi, glutei e cosce.

Allenamento in base al fisico

L’esperta spiega che, quindi, se non ci si allena valorizzando il proprio fisico e tenendo conto della sua costituzione, non si otterranno mai i risultati desiderati. La costituzione è largamente determinata anche dagli ormoni: le donne con un fisico a mela tendono ad avere valori più alti di testosterone e di cortisolo e tendono ad essere più stressate e iperattive; le donne con un fisico a pera, invece, hanno livelli più alti di estrogeni e tendono a soffrire di ritenzione idrica e cellulite. A seconda del tipo di fisico, quindi, corrisponde un allenamento diverso.

Le donne con un fisico a mela , secondo Beatrice Galeazzi, dovrebbero seguire gli allenamenti HIIT: brevi e molto intensi. Ma vanno bene anche la corsa e le attività con i pesi. In particolare chi ha il fisico a mela dovrebbe allenare con i pesi le gambe e i glutei per arrotondarli un po’.

, secondo Beatrice Galeazzi, dovrebbero seguire gli allenamenti HIIT: brevi e molto intensi. Ma vanno bene anche la corsa e le attività con i pesi. In particolare chi ha il fisico a mela dovrebbe allenare con i pesi le gambe e i glutei per arrotondarli un po’. Le donne con il fisico a pera, al contrario, devono evitare la corsa e quegli esercizi tipo il ponte che bloccano la circolazione e possono peggiorare la cellulite. Meglio nuoto, stacchi a gambe semi tese ed esercizi con i pesi per braccia e spalle in modo da armonizzare la figura.

Se si deve perdere qualche chilo è fondamentale, naturalmente, l’alimentazione che deve essere sana e bilanciata: studiata su misura per voi da un dietologo o da un nutrizionista. Infatti anche la dieta deve essere personalizzata. Mai ricorrere a diete da fame perché sono pericolose e anche controproducenti in quanto rallentano il metabolismo. Infine, piccolo consiglio: per poter veramente migliorare è determinante prendere atto di come è il proprio fisico e accettarlo. Solo così sarà possibile valorizzarlo.