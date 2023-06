Cura dei capelli: non usare mai questi elastici se hai i capelli ricci, li spezzi ogni giorno senza rendertene conto. Tutte le informazioni e i suggerimenti utili.

I capelli ricci sono belli ma complicati da tenere in ordine e da curare in modo adeguato. Possono spezzarsi e sfibrarsi con grande facilità. Per questo motivo, le attenzioni non bastano mai e soprattutto devono essere mirate. A cominciare dal modo in cui si pettinano e acconciano i capelli. Con quelli ricci non potete fare come per tutti gli altri tipi di capelli.

Se i capelli lisci si possono portare e acconciare come si vuole, dalla classica coda di cavallo alle acconciature più elaborate, usando tanti prodotti e accessori diversi, quelli ricci no. In primo luogo perché alcune acconciature non vengono bene con i capelli ricci, che hanno una struttura ben definita, a meno che non vengano lisciati e stirati, ma poi anche perché sono delicati e possono spezzarsi molto facilmente.

Pertanto, sui capelli ricci vanno usati prodotti nutrienti e rinforzanti, dagli shampoo ai balsami, dalle creme alle maschere apposite, senza dimenticare oli nutrienti e anche soluzioni anti-crespo per tenerli disciplinati. Fondamentali, poi, sono gli strumenti adeguati: i capelli ricci vanno pettinati con pettini dai denti grandi e antistatici. Poi, dovete evitare certi tipi di elastici. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Mai usare questi elastici sui capelli ricci, li spezzano

Sui capelli ricci no agli elastici sottili e stretti, quelli piccoli e fini che se vanno bene sui capelli lisci su quelli ricci possono fare dei danni enormi. A parte il fatto che chi ha i capelli molto folti e molto ricci questi elastici non riesce nemmeno a infilarli, ma il rischio è che portandoli i capelli si spezzino. Anche se riuscite a infilarli, senza che rimangano impigliati, portando questi elastici tutti i giorni infliggerete ai vostri capelli una specie di tortura. Potreste non sentire niente ma la vostra chioma ne soffrirà, parola di esperti.

Via dunque gli elastici colorati da bambina o quelli che trovate al supermercato o in omaggio nelle riviste in estate. Gli elastici per legare i capelli ricci devono essere grandi e delicati. I migliori li trovate in profumeria o anche nelle catene di profumerie e detersivi per la casa, dove non mancano i prodotti low cost. Per avere dei buoni elastici, tuttavia, dovete spendere di più.

Gli elastici ideali per i capelli ricci sono quelli larghi rivestiti in tessuto, soprattutto quelli di seta o di raso. Sono i cosiddetti sprunchie. Questi elastici non tirano e, soprattutto, non spezzano i capelli. Un’altra valida alternativa sono gli elastici in gomma a spirale. Anche questi sono morbidi e non tirano i capelli e sono molto utili per realizzare gli chignon.