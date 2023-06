Tutti si lavano il viso così, ma commettono un grave errore: i rischi per la pelle

Ogni giorno ci si lava il viso anche più volte, un gesto semplicissimo ma che in realtà nasconde delle insidie: ecco i rischi che corri.

La pelle di guance e zigomi è delicata e quando si procede a lavarsi la faccia bisogna evitare alcuni errori comuni. Basta poco infatti per rovinare la cute e renderla secca e screpolata anziché liscia e morbida. In breve si finisce infatti con l’esporre la pelle al rischio di sviluppare irritazioni e inestetismi come i comedoni o l’acne. Il primo aspetto a cui fare attenzione naturalmente è il prodotto da usare che deve essere adeguato al tipo di cute: grassa o secca, giovane o matura.

Esistono sia detergenti schiumogeni che altri a base di olio, e solitamente i secondi sono più indicati per le pelle sensibili. Dopo il prodotto, anche all’acqua va fatta attenzione perché non deve essere troppo calda per evitare di seccare la cute. Vero che per la pulizia del viso si usa il vapore per aprire i pori, ma questo non vuol dire usare acqua bollente anche per il lavaggio. L’ideale infatti è farla scorrere tiepida e risciacquare bene ogni punto del viso, compresa la fronte e vicino alle orecchie.

Dopo esserti lavata il viso ecco cosa fare per completare la routine

Può sembrare scontato, ma qualora ci si lavi il viso la sera dopo un’uscita occorre sempre rimuovere il trucco prima di lavarsi. Diversamente si rischia che rimangano dei residui e che questi occludano i pori rendendo inutile la pulizia. Anche qui meglio usare lo struccante più adatto e non essere frettolosi, ma passare ogni punto del viso con cura.

Una volta lavato il viso per asciugarlo si può usare un asciugamano di spugna ma senza frizionare troppo come fanno in molti. Meglio passarlo delicatamente sulla faccia, tamponando la pelle senza sfregarla. Così si eviterà di irritare la pelle e favorire la comparsa delle rughe. Finché c’è ancora un po’ di umidità inoltre si può applicare un olio o una crema idratante se si tende ad avere la cute secca, in modo che siano assorbiti meglio.

Non ci sono regole precise sulla frequenza dei lavaggi durante la giornata, perché dipende dal tipo di pelle e dalle attività che si svolgono. Farlo una volta al giorno è la prassi, contando che oltre al sebo in eccesso aiuta a rimuovere le polveri inquinanti, molto abbondanti soprattutto in città.