2 modi facili e veloci per migliorare la forma degli occhi con il mascara

Il mascara non serve solo a dare volume alle ciglia ma se usato correttamente può risaltare lo sguardo e la forma dell’occhio. Basta conoscere due trucchetti.

Per passare dagli occhi da angioletto a quelli di una tigre basta una passata di mascara nero sulle ciglia. Allungare e rendere più evidenti le ciglia dona infatti maggiore profondità allo sguardo, ma si può fare anche molto di più. A seconda di come si muove il pennellino o del colore che si sceglie si possono ottenere diversi effetti. In più ovviamente occorre considerare la forma dell’occhio, se piccolo e allungato o tondi e leggermente in rilievo.

Il primo segreto sta nel movimento e nella forma del pennellino. Per dare risalto a chi ha gli occhi che appaiono un po’ infossati nel viso meglio dare più volume possibile alle ciglia e piegarle verso l’esterno con il movimento dell’applicatore. Se si vuole ottenere un effetto più naturale può bastare farlo sull’arcata ciliare superiore anziché su entrambe. Chi invece ha occhi più grandi e di forma tonda punta a creare l’illusione della forma ovale e lo si può raggiungere usando il pennellino per allungare le ciglia. Mente si applica il mascara quindi bisogna stenderlo bene e lentamente su tutta la lunghezza disponibile.

Scegliere il mascara del colore giusto aiuta a rendere lo sguardo più intenso

Più difficile è correggere gli occhi sporgenti, ma esistono mascara incurvanti che hanno un applicatore apposito. Le setole sono fitte ed è perfetto per dare la curva alle ciglia superiori. In questo modo le ciglia creano un effetto che fa sembrare più distante l’occhio e quindi meno in rilievo.

Anche se di solito si associa automaticamente il mascara al nero, a seconda della forma e del colore dell’iride si può variare. Può sembrare strano all’inizio ma un blu scuro o un porpora possono ottenere più impatto e far risaltare di più soprattutto chi ha le iridi celesti. Se si hanno le iridi scure invece fanno un piacevole contrasto che risalta l’occhio, anche se questo è piccolo.

Per chi ha i tratti orientali e in particolare gli occhi a mandorla molto scuri è il caso di sbizzarrirsi. Questa forma dell’occhio e l’iride nera stanno bene con qualsiasi sfumatura di mascara, anche chiara (es. color oro). L’importante per farli risaltare al meglio questa forma è insistere con l’applicatore soprattutto sulla zona centrale dell’arcata delle ciglia, visto che l’occhio è allungato. L’effetto che si crea addolcisce questa impressione dando l’effetto di uno sguardo più ampio.