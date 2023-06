Ammorbidente fai da te, economico e super efficace: profumo incredibile che resta per giorni

Sei stanca di acquistare un ammorbidente a settimana e non essere mai soddisfatta? Preparalo in casa: economico e super efficace!

Ogni settimana, soprattutto in estate, il numero di lavatrici che prepariamo è davvero incredibile. Il sudore, lo sporco della città e le possibili macchie di cibo, non fanno altro che sporcare i nostri vestiti, costringendoci così a gettarli immediatamente nella lavatrice. Ogni lavaggio prevede sicuramente l’utilizzo del detersivo (liquido o in polvere) e dell’ammorbidente. In entrambi i casi, spesso, ci ritroviamo ad avere a che fare con detersivi che non ci soddisfano e ci ritroviamo ad acquistarne diversi in pochissimo tempo.

Ma se vi dicessimo che da oggi in poi non dovrete più spendere tutto questo denaro in acquisti inutili? Se vi dicessimo che potrete prepararlo in casa, ci credereste? Vediamo insieme la ‘ricetta’ perfetta per prepararlo in men che non si dica in modo economico e super efficace.

Vuoi creare un ammorbidente in casa? Segui questi consigli e sarà perfetto: economico ed efficace

Avere un bucato sempre perfetto, pulito e soprattutto profumato, è ciò che ogni persona desidera. Nel momento in cui si decide di mettere all’interno della lavatrice il bucato sporco e davvero male odorante, il desiderio che pervade ognuno di noi è quello di ritirarlo profumato e pulito più che mai, nonché morbidissimo. Tutto ciò serve per ottenere questo risultato è sicuramente un ottimo detersivo per il bucato ed un perfetto ammorbidente. Quest’ultimo, negli ultimi mesi, sembra essere aumentato di gran lunga per quanto riguarda il prezzo. Ecco quindi che, laddove sia possibile, è bene farlo in casa. Vediamo insieme in che modo.

Per realizzare un fantastico, economico ed efficace, ammorbidente fatto in casa, avremo bisogno di:

100 g di bicarbonato di sodio

800 ml di aceto di miele

200 ml di acqua calda

recipiente

gocce di olio essenziale a proprio gusto

Prepararlo sarà davvero semplicissimo, perché basterà mettere all’interno di un recipiente il bicarbonato di sodio, l’aceto di miele e l’acqua calda. Vedremo subito che si formerà una sorta di ‘effervescenza’, che consentirà agli ingredienti di mescolarsi bene insieme. A questo punto, con un cucchiaio continuiamo a mescolare, aggiungendo anche alcune gocce di olio essenziale. Riponiamo tutto nel recipiente di vetro che abbiamo preso con noi precedentemente e teniamolo da parte, in modo da utilizzarne un piccolo tappo ogni volta che ne abbiamo bisogno: il nostro bucato sarà davvero meraviglioso, fresco e profumato!

Insomma, cosa aspettate? Provatelo subito e non ve ne pentirete!