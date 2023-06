Molti stanno spalmando il dentifricio sulla base del ferro da stiro: ecco come salverà il tuo elettrodomestico

Sai che molti stanno spalmando il dentifricio sulla base del ferro da stiro? Ecco perché dovresti farlo anche tu: incredibile!

Tutti sappiamo che il dentifricio viene adoperato principalmente per la pulizia dei nostri denti, affinché questi possano essere bianchi, privi di batteri e carie e soprattutto senza alcun residuo di cibo incastrato in essi. Insomma, qualsiasi sia il suo sapore, colore o forma, è ideale per rendere il nostro alito pulito e la bocca perfetta. Ma, nell’ultimo periodo, è stato utilizzato anche per altri scopi.

Uno di questi utilizzi, ad esempio, può essere sicuramente applicarlo sulla base del ferro da stiro. Ma perché? A cosa serve metterlo proprio lì? Vediamolo insieme di seguito.

Devi assolutamente mettere il dentifricio sulla base del ferro da stiro e guardare cosa accade: è davvero incredibile e ‘miracoloso’!

Abbiamo detto che lo scopo, o meglio la funzione, principale del dentifricio (scopri la ricetta per farlo in casa) è quella di assicurarci una perfetta igiene orale, ma non solo. In internet i rimedi naturali che prevedono il suo utilizzo sono davvero molteplici. Tra questo troviamo sicuramente l’applicazione di una piccolissima quantità su un brufolo, secondo molti li farebbe scomparire in pochissimo tempo. O ancora, lo si può utilizzare per pulire le gomme delle scarpe da ginnastica: applicando sempre una piccola quantità sulla macchia in questione, quest’ultima andrà via in men che non si dica. Ma a cosa serve invece applicarlo sulla base del ferro da stiro? Qual è la sua funzione in questo caso?

Sicuramente tutti sanno che il ferro da stiro, se non viene pulito costantemente, genera molto calcare. L’acqua che mettiamo al suo interno, non sempre è distillata e di conseguenza è spesso piena di calcare. Nonostante mettiamo qualche prodotto specifico per far sì che non vi sia più calcare al suo interno (che poi si trasferisce sui vestiti se non facciamo attenzione), trascuriamo la pulizia della base del ferro da stiro. Quest’ultima in realtà è necessaria, affinché il nostro bucato resti pulito ed asciutto in un attimo.

Ecco quindi che è necessario applicare il dentifricio su di essa. Tutto quello che bisogna fare è mettere un po’ di dentifricio sulla base di un panno umido, magari in microfibra, e strofinarlo sulla base del ferro da stiro. Ovviamente bisognerà insistere molto di più sulla parte più sporca di sempre e strofinare affinché il calcare e lo sporco in eccesso vada via. A questo punto, dopo aver ottenuto il risultato sperato, possiamo sciacquare la piastra con un panno bagnato, facendo attenzione a non rovinare il ferro. Ed il gioco è fatto!