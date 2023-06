Vuoi mangiare davvero un’insalata light? Ecco tutto quello che non devi metterci dentro

Hai voglia di un’insalata che non sia troppo pesante e grassa? Devi fare attenzione a questi dettagli da non sottovalutare mai.

Tutti noi crediamo che mangiare una buona insalata ci aiuti a dimagrire e a perdere quei chiletti di troppo che abbiamo accumulato in inverno adesso che ci attende la fatidica prova costume. Ecco quindi che iniziamo a mangiare insalata a più non posso.

Ma sapevi che non tutte sono magre anzi. Noi oggi ti vogliamo svelare che cosa non dobbiamo fare se vogliamo tornare in forma per le vacanze. Non pensare che siano tutte informazioni scontate, anzi! Scorri le prossime righe per rimanere senza parole anche tu!

Insalata light? Fai attenzione ai dettagli

Molto spesso se pensiamo a qualcosa di leggero da mangiare ci viene subito in mente l’insalata. Ha pochissime calorie e ci riempie ma sapevi che ci sono alcuni piccoli consigli che dobbiamo assolutamente seguire? Noi oggi vi sveliamo qualcosa di particolare. Si perché la nostra insalata può diventare anche molto pericolosa per la dieta!

Ci sono gli ingredienti giusti che vanno messi all’interno! Per essere ipocalorica, infatti, deve contenere solamente verdure. Possiamo scegliere mille varietà diverse ovviamente. Quindi pomodori, peperoni crudi, carote, spinaci, songino, rucola, lattuga, chi più ne ha ne metta. Per il condimento utilizziamo pochissimo oli EVO e poi mettiamo, succo di limone o aceto.

Quando realizziamo le insalatone, facciamo attenzione a cosa uniamo. Ottima è una carne bianca cotta semplicemente ai ferri, oppure un’uovo sodo o del tonno al naturale. Possiamo anche provare qualche pezzetto di salmone ma sempre al vapore o della ricotta.

Cerchiamo di non mettere troppe proteine ma solamente una alla volta. Ottimi sono i formaggi come la mozzarella ma se mettiamo lei non aggiungiamo null’altro. Possiamo scegliere anche il brie o la fontina, ma non esageriamo con il quantitativo.

E per quanto riguarda il mais? Non è una verdura, ricordiamolo sempre ma un carboidrato! Non inseriamo nemmeno l’aceto balsamico, le patate o l’avocado. Ci sono poi alcuni ingredienti che non dobbiamo assolutamente mettere come la maionese, le verdure sott’olio oppure i wurstel. Altrimenti le poche calorie della nostra insalata aumenteranno di colpo.

Come avete capito non tutte le insalate vanno bene per la nostra dieta. Se mettiamo troppe cose possiamo tranquillamente arrivare a 900 calore. Un buonissimo piatto di pasta al ragù ne contiene 400! Quindi da adesso in poi non avete più scuse quando preparate un’insalata per pranzo! Volete qualche idea particolare? Provate anche queste ricette da far provare ai bambini in spiaggia.