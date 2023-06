Metti il dentifricio sui piedi: non immagini quello che può accadere

Hai mai provato a mettere il dentifricio sui piedi? Ciò che accade è davvero sorprendente: il rimedio casalingo che in pochi conoscono.

Forse potrà sembrarti alquanto strano, ma moltissime persone stanno iniziando a mettere il dentifricio sui piedi. Quello che accade, infatti, è davvero inaspettato. Come sappiamo, il dentifricio oltre ad essere utile per la nostra igiene orale vanta anche tantissimi altri utilizzi alternativi altrettanto efficaci.

Per esempio, si può usare per pulire le unghie, sbiancare le scarpe da ginnastica, rimuovere i cattivi odori, eliminare le macchie causate dalla tinta per i capelli, coprire i graffi, lucidare l’argenteria, pulire il ferro da stiro e non fare appannare vetri e specchi.

Questi sono solo alcuni degli usi che se ne possono fare, ma l’elenco potrebbe tranquillamente continuare. Ad ogni modo, quest’oggi vogliamo svelarti un altro modo a dir poco geniale per usare il dentifricio. Non crederai ai tuoi occhi!

Metti il dentifricio sui piedi: ciò che accade è sbalorditivo!

Molto probabilmente nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma se metti il dentifricio sui piedi e lasci agire il tutto per qualche minuto ciò che accade è sorprendente! In pochi lo sanno, ma questo rimedio casalingo è molto utile per risolvere alcuni problemi piuttosto imbarazzanti.

Spesso, infatti, i nostri piedi tendono ad emanare un odore tutt’altro che gradevole, inoltre appaiono secchi e rovinati a causa di calli e duroni. Senza contare poi le unghie ingiallite provocate dall’uso eccessivo dello smalto o la presenza di funghi e verruche. Ma niente paura perché grazie a questo trucchetto anche i tuoi piedi saranno più lisci, sani e profumati! Vediamo subito come procedere.

Metti un cucchiaio di dentifricio in una scodella ed aggiungi tre cucchiai di sale ed uno di olio di cocco. Mescola bene fino ad ottenere un composto pastoso bello omogeneo ed applicalo direttamente sulla pianta del piede e sulle unghie, facendo particolare attenzione alle cuticole. Lascia agire il tutto per qualche minuto e poi risciacqua sotto l’acqua corrente.

Usa questo rimedio tre volte alla settimana e in pochissimo tempo i funghi spariranno e la pelle risulterà più liscia, morbida e luminosa. Se, invece, vuoi eliminare per sempre quelle fastidiose crepe che si creano intorno ai talloni mescola in una ciotolina un cucchiaio di dentifricio, due di sale ed uno di vasellina. Applica, quindi, la miscela su tutto il piede e lascia riposare per 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, risciacqua e vedrai che risultato!

Il dentifricio di fatto, unito a questi ingredienti facilmente reperibili in ogni casa, andrà a svolgere un’azione antimicotica, nutriente e sbiancante. Lo sapevi?