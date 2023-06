Schiarire i capi bianchi: con questo metodo è possibile senza usare detersivi

Acqua calda

Bacinella

3 cucchiai di bicarbonato

Potevano non realizzare un prodotto sbiancante senza il nostro mitico factotum di bicarbonato? Impossibile! Come prima cosa mettiamo i panni che dobbiamo sbiancare dentro una bacinella. Mettiamo poi il bicarbonato che abbiamo indicato nell’elenco e solamente dopo uniamo l’acqua. Mi raccomando deve essere calda e ricoprire completamente tutti i panni che abbiamo inserito.

Lasciamo tutti in ammollo fino a quando non diventa fredda in modo normale, ci vorranno almeno trenta minuti, dipende poi sempre da quanto calda la mettete. Trascorso questo tempo togliamo l’acqua e procediamo con il lavaggio normale, quindi in lavatrice.

I nostri capi saranno perfettamente bianchi e super puliti. Vi consigliamo però di non esagerare con la frequenza di questo trattamento perché potrebbe velocizzare il processo di usura dei nostri capi e soprattutto di non farlo con quelli colorati, ma come vi abbiamo indicato solamente con i capi bianchi. Il motivo? potrebbero scolorire rovinando la nostra maglietta.

Siamo assolutamente certi che la prossima di una maglietta, o una tovaglia bianca macchiata proverete questo rimedio super economico e rimarrete senza parole dal risultato. Volete sapere anche qual è il trucco delle lavanderie che nessuno conosce? È davvero pazzesco!