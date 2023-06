Secondo AltroConsumo sono questi i migliori caffè per moka | La classifica completa

Vuoi essere sicuro che il caffè che hai comprato sia il migliore? Non puoi non leggere la classifica di Altroconsumo!

La mattina non c’è niente di più bello e rilassante che prendere un buon caffè affacciati alla finestra o sul nostro terrazzo. Magari in casa ancora tutti dormono e questo è un momento che ci prendiamo solamente per noi per iniziare al meglio la giornata.

Ma quando che andiamo a bere il caffè lui non è buonissimo questo sicuramente non è un’aspetto positivo. Ecco quindi che ti sveliamo la classifica dei migliori caffè per moka. Sei curioso di sapere quali sono? Continua a leggere il nostro articolo per scoprirlo.

Caffè per moka: i migliori sono loro

La mattina il caffè è assolutamente un rito, non possiamo non preparare la moka con la polvere e poi metterla sul gas. Mentre attendiamo che lui venga su il rumore tipico, ovvero il borbottio è già musica per molte persone. Ecco quindi che scegliere la miscela giusta è davvero importante.

In questo modo saremo sicuri che il caffè che andremmo a bere appena sveglia sarà buonissimo. Durante il giorno poi ne prenderemo sicuramente altri ma questo è quello più importante di tutti. Difficilmente lo prendiamo al bar come prima cosa appena alzati.

Quando andiamo al supermercato per acquistare la miscela che andremmo a mettere nella moka, però, ci troviamo davanti allo scaffale con tantissime marche tra le quali possiamo scegliere. Alcune persone hanno le loro preferite e comprano solamente quel determinato prodotto. Altre, invece, comprano quello che trovano in offerta.

Ma sapevi che di recente AltroConsumo ha stilato una classifica dei migliori per quanto riguarda gusto, qualità e prezzo? Li ha anche divisi in varie fasce, sei curioso di sapere? Eccole:

Caffè macinato di qualità ottima:

Illy Classico caffè tostato macinato: 77 punti

Carrefour Classico Miscela Tradizionale: 77 punti

Lavazza Qualità Rossa: 75 punti

Conad Caffè Macinato Qualità Classica: 75 punti

Caffè macinato di qualità buona:

Vergnano Granaroma Miscela classica (74 punti)

Pellini Top Caffè Arabica 100% (74 punti)

Lavazza crema e gusto (74 punti)

Kimbo Espresso Napoletano (73 punti)

Bellarom (Lidl) crema – miglior acquisto (72 punti)

Borbone Caffè macinato Miscela nobile (72 punti)

Segafredo Crema ricca (71 punti)

L’Albero del Caffè miscela di caffè pregiati bio (71 punti)

Esselunga Classico (70 punti)

Don Jerez (eurospin) caffè qualità oro (69 punti)

Splendid classico (67 punti)

Tra questi indicati c’è anche quello che acquistate regolarmente per il vostro caffè? Noi vi diciamo che tra quelli ritenuti migliori e gli altri la differenza si sente perché li abbiamo provati. Quindi da adesso in poi non dovrete più avere dubbi di alcun genere per quanto riguarda il caffè che dobbiamo acquistare.

Altrimenti, se siete curiosi potete fare come noi e provare i vari prodotti in questo modo verificherete se vi trovate d’accordo con l’opinione degli esperti. Potete anche conoscere, se volete, la Carta da forno, la classifica di Altroconsumo: ecco quali sono le migliori.