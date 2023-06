Trucchi per eliminare cattivi odori dal condizionatore: così l’aria sarà sempre profumata

Anche tu vuoi eliminare i cattivi odori dal condizionatore? Allora devi fare così: l’aria sarà sempre super profumata!

Da un po’ di tempo è arrivato il tanto atteso e agognato caldo torrido. Ciò significa che le temperature si sono alzate sempre più, riuscendo a sfiorare anche i 31-34°: un caldo davvero insostenibile! Per fortuna, per poter evitare che quest’ultimo ci assalga, utilizziamo dei metodi per rinfrescarci. Il ventilatore, le finestre aperte e, per chi ne possiede uno in casa, il condizionatore. Quest’ultimo, nonostante le bollette siano sempre più alte, è diventato il nostro migliore amico da cui non riusciamo a distaccarci neanche un minuto.

Ma prima di poterlo mettere in funzione, è bene venga effettuata su di esso una grande pulizia. Vediamo insieme in che modo possiamo rendere il nostro condizionatore perfetto eliminando i cattivi odori in modo che l’aria possa essere sempre profumata.

Condizionatore in casa: ecco i trucchi per eliminare i cattivi odori, tutti da provare!

Il condizionatore è l’unico modo indispensabile per poter sopravvivere all’estate ed al caldo torrido. Sappiamo bene che però, prima di essere utilizzato, deve essere pulito. Durante l’inverno. infatti, accumula la polvere polvere e c’è la possibilità che all’interno dei filtri si creino dei piccoli animaletti, delle ragnatele, che devono assolutamente essere eliminate prima di metterlo in funzione.

Dunque la prima cosa da fare è pulire i filtri, quindi aprire il condizionatore, estrarre i filtri e lavarli con abbondante acqua, sapone ed aceto bianco in una vasca o in una grande bacinella. Lasciarli poi asciugare e riporli al proprio posto.

Ma se desideriamo avere anche l’aria della casa sempre ben profumata, possiamo mettere in pratica alcuni semplici ed efficaci trucchetti che elimineranno i cattivi odori e daranno all’aria un profumo di fresco. Vediamoli insieme: