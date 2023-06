Come comportarsi al ristorante e cosa fa irritare considerevolmente i camerieri

Quando si va a cenare fuori in coppia o con i figli al seguito si vuole essere spensierati, ma senza dimenticare le buone maniere.

Non importa che ci si debba recare in un ufficio pubblico, in un negozio o in un locale, l’educazione non deve mai venire meno. In particolare quella verso il lavoro degli altri, siano i commessi del punto vendita o i camerieri del ristorante se si è a cena fuori. Proprio in quest’ultima occasione ci sono alcuni atteggiamenti che alcuni clienti reputano normali ma che in realtà sono poco graditi a chi sta lavorando. Sia con i colleghi che con la famiglia ci sono alcuni aspetti che è meglio non trascurare.

Per prima cosa se si è indecisi qualche consiglio si può chiedere ma non si può sequestrare un cameriere dato che deve servire più tavoli. Soprattutto nei ristoranti dove il personale descrive il menu si ha già l’occasione di fare tutte le domande necessarie. Se ci sono dubbi sugli allergeni è educato avvisare prima di recarsi a cena in modo da dare il tempo alla cucina di prepararsi.

Come comportarsi a tavola senza mancare di rispetto a nessuno

Alcune famiglie, soprattutto se di fretta o se i bambini sono agitati, si siedono senza chiedere quali tavoli siano disponibili. Oltre che rischiare di mettersi su un posto prenotato, è più difficile che qualcuno li noti senza averli visti entrare. A quel punto si dovrà aspettare un bel po’ prima di poter ordinare.

Se l’attesa si protrae oltre i 30 minuti nessuno potrà rimproverare ai clienti un piccolo sollecito, ma chiedere ogni cinque minuti non contribuisce a rendere graditi al locale. Se poi è una serata affollata si può cercare di essere pazienti almeno per qualche minuto in più. L’errore peggiore è chiedere a più di un cameriere la stessa cosa con il rischio di creare una confusione maggiore di prima. Potrebbe addirittura arrivarvi due volte la stessa portata.

Le buone maniere non devono sparire neanche quando si è finito di cenare. Chi viene in comitiva tende spesso a lasciare un tavolo…non troppo piacevole alla vista. Avere tante bottiglie che rimangono è normale, ma magari evitare di imbrattare i tovaglioli o rovesciare i bicchieri sarebbe gradito. Se per errore qualcosa si rompe meglio chiamare un cameriere e scusarsi. Pulire da sé rischia solo di fare peggio quindi al massimo chiedete a chi arriva se desideri una mano.