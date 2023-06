Errore da non fare quando ti lavi i capelli: li commettono sempre tutti

Devi assolutamente evitare questo errore quando ti lavi i capelli: lo commettono tutti ed è davvero dannoso per la nostra chioma!

Lavare i propri capelli, soprattutto in estate, è un’operazione che facciamo tutti anche più volte a settimana. Se in inverno ci limitiamo al loro lavaggio una, massimo due volte a settimana, in estate il numero di shampoo aumenta sempre di più, causa il mare o il sudore che si accumula durante l’intera giornata rendendoli davvero inguardabili e soprattutto molto sporchi. Ovviamente, tutti noi teniamo alla loro pulizia e soprattutto alla loro cura e facciamo sì che quest’ultimi possano essere davvero perfetti.

Nonostante i numerosi accorgimenti che mostriamo nei confronti dei nostri capelli, senza rendercene conto, tendiamo a commettere numerosi errori che possono essere davvero fatali per la nostra chioma. Vediamo di seguito di cosa si tratta in modo da eliminarli completamente!

Non devi assolutamente commettere questi errori con i tuoi capelli: ne va della loro salute!

I capelli, soprattutto per le donne, sono motivo di vanto, di bellezza ed una delle armi di seduzione più belle di sempre. Per questi motivi devono essere sempre perfetti, in ordine e soprattutto puliti e profumati. L’unico modo per poter ottenere tutto ciò è sicuramente prendersene cura, attraverso il lavaggio. In estate, come abbiamo precedentemente accennato, sempre più persone tendono ad effettuare numerosi lavaggi a causa del sudore che invade i nostri capelli.

I lavaggi continui ai capelli devono, però, essere effettuati in modo davvero perfetto se si desidera evitare che si rovinino in un attimo. Infatti, spesse volte sbagliamo alcuni passaggi e questi diventano davvero terrificanti per i nostri capelli (vedi anche come pettinare i capelli). Vediamo insieme come possiamo evitare che tutto ciò accada. Sicuramente quando laviamo i capelli dobbiamo tener conto di tre fattori e di tre ingredienti: shampoo, balsamo e crema ristrutturante.

Il primo passaggio prevede l’utilizzo dello shampoo. La prima cosa da sapere, per evitare di commettere numerosi errori, è sicuramente quella di acquistare uno shampoo adatto ai nostri capelli, in modo da fornire il nutrimento necessario affinché siano sempre perfetti e ben curati. Detto ciò, si passa al suo utilizzo.

La quantità di shampoo che deve essere versata, prima sulla mano e poi sul cuoio capelluto, deve essere davvero minima: ricordate “troppa schiuma, non vuol dire miglior pulito”. Inoltre bisognerà soffermarsi sulla pulizia dei luoghi più a ‘rischio’, come ad esempio la fronte, il collo e le orecchie, dove sudiamo di più e tendiamo a sporcare i capelli. Se quest’ultimi sono lunghi, è bene evitare di applicare lo shampoo anche sulle punte, perché potrebbero diventare sempre più secche.

Il secondo passaggio prevede l’utilizzo del balsamo. Questo va applicato solo sulle lunghezze, per districare i nodi nel momento in cui andiamo a pettinare i capelli stessi. Evitiamo di applicarlo anche sul cuoio capelluto, perché potrebbe solamente sporcare i capelli di nuovo.

Infine, terzo ed ultimo passaggio, prevede l’utilizzo della crema ristrutturante. Quest’ultima è perfetta per dare nutrimento ai capelli, ad esempio di ritorno dal mare. Saranno così perfetti e ben nutriti, lasciando che crescano come desideriamo senza alcun tipo di problema.