Pavimenti freschi soprattutto in estate | Con questo trucchetto cambierà davvero tutto

Desideri avere pavimenti freschi, soprattutto in estate? E allora devi provare questo trucchetto: cambierà davvero tutto!

L’estate è ormai arrivata da un pezzo e sono ormai diverse settimane che nell’aria si respira un’aria molto ‘pesante’: le temperature sono aumentate sempre di più, creando davvero i gironi dell’Inferno. Ecco quindi che ogni persona cerca un po’ di ristoro in ogni parte della propria casa: che sia sul proprio letto, che sia in cucina, sul divano con il ventilatore acceso o in bagno dopo una doccia fresca per togliere da dosso la stanchezza ed il sudore.

In questo periodo dell’anno, tutti, soprattutto dopo aver lavato a terra, desideriamo avere pavimenti sempre freschi su cui poterci anche stendere se il caldo diventa davvero eccessivo. Vediamo insieme come poter risolvere il tutto utilizzando un trucchetto che potrà cambiare le sorti della nostra vita. Non riusciremo più a fare a meno di quest’ultimo: sarà indispensabile per noi e per le pulizie domestiche. Ecco di cosa stiamo parlando!

Se vuoi avere pavimenti sempre freschi, soprattutto in estate, devi utilizzare questo trucchetto

In estate cerchiamo in qualsiasi modo di poter avere quanta più freschezza possibile con noi. Il condizionatore (vedi come pulirlo prima di accenderlo), cibi più leggeri (nonché veloce da preparare), il ventilatore, le docce, le lenzuola e così via. Tutti pensano a modi alternativi per rendere la propria giornata meno pesante del solito e soprattutto riuscire a rinfrescarsi più del dovuto, anche con trucchetti semplici ed efficaci.

Uno di questi può essere sicuramente rinfrescare i pavimenti. Se i pavimenti emanano calore, i nostri piedi ed il corpo intero, sentiranno ancora più caldo; al contrario, se questi appaiono freschi, allora staremo freschi anche noi. Ma come possiamo realizzare questa ‘magia’? Con un trucchetto davvero semplicissimo che scopriremo di seguito.

Il trucchetto che vogliamo svelarvi consiste nel creare un mix tra bicarbonato e sapone Marsiglia: entrambi gli ingredienti sono perfetti per rendere il vostro pavimento fresco, privo di germi e batteri e cattivi odori e soprattutto super profumato. Basterà dunque riempire un secchio di acqua fredda ed aggiungere in esso prima un cucchiaio di bicarbonato ed in seguito un tappo di sapone Marsiglia, liquido. A questo punto, stesso con le mani, possiamo mescolare il tutto e mettere al suo interno la pezza per pavimenti e lavare il nostro pavimento, come siamo soliti fare. Sarà fresco e super profumato!

Un altro metodo alternativo, se desideriamo cambiare di tanto in tanto è sicuramente utilizzare l’olio essenziale (di qualsiasi odore desideriamo), unito a mezza tazza di aceto e mezza di bicarbonato. Bisognerà mettere tutto all’interno di un unico secchio, pieno di acqua fredda, mescolare per bene e lavare il proprio pavimento. Poiché si desidera un pavimento fresco, sarebbe bene scegliere un olio al limone, all’eucalipto o alla lavanda.