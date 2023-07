Ciglia folte e lunghe | Applica questo ingrediente ogni giorno: il risultato è sorprendente

Vuoi cella ciglia bellissime effetto cerbiatta? Ecco come puoi averle super folte in modo completamente naturale.

In commercio ci sono tantissimi prodotti che ci promettono di ottenere delle super ciglia ma alla fine il risultato non è mai quello che noi speriamo. In questo caso avremmo speso dei soldi ma non saremo contente di quello che possiamo vedere.

Noi oggi vi vogliamo proporre qualcosa di nuovo e di diverso ma soprattutto completamente naturale. Scopriamo di cosa parliamo e soprattutto di come va applicato. Siamo certi che la tua curiosità è aumentata ancora di più, quindi scorri le prossime righe.

Ciglia fole e lunghissime? Ecco come

Sappiamo tutti molto bene che le ciglia e le sopracciglia sono un punto di forza del nostro viso, riescono a cambiare anche l’aspetto complessivo, motivo per il quale ci dedichiamo moltissime attenzioni. Ci sono prodotti che ci aiutano a ridisegnarle, oppure a fissarle.

Per le ciglia, invece, ci sono prodotti che promettono miracoli per renderle più forti e folte ma poi nulla accade. Vediamo come possiamo intervenire aiutando quindi i vari prodotti di make up. Ricordiamoci un punto fondamentale però, se utilizziamo troppo di frequente il piegaciglia rischiamo di indebolirle.

Ma cosa possiamo applicare di completamente naturale? E’ super consigliato l’olio di ricino che possiamo diluire con un po’ di olio di oliva. Il primo serve per rinforzarle ed aumentare anche la loto lunghezza migliorando quindi l’aspetto finale.

Possiamo applicarlo con un pennellino del mascara oppure dei cotton fioc. Va passato una volta al giorno e nello specifico la sera prima di coricarsi. In questo modo avremmo gli occhi completamente struccati. Mi raccomando facciamo attenzione a non irritare l’occhio.

La mattina, quando ci prepariamo e puliamo il nostro viso lui andrà via. Ma quanto tempo ci vuole per vedere dei risultati? Diciamo che dobbiamo applicarlo per almeno 30 giorni consecutivi, ma il risultato sarà davvero wow! Se vediamo che con il passare delle applicazioni la palpebra ci prude, oppure si arrossa e brucia, ovviamente non continuiamo con l’applicazione.