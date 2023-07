Né castane né nocciolate: le donne vogliono la scandinavian hairline| Il biondo freddo vichingo è ormai una certezza

Vuoi un colore diverso dal solito? Ecco cosa sta spopolando sul web! Rimarrai senza parole se non hai ancora visto il risultato.

Quando arriva l’estate tutte noi abbiamo voglia di cambiare e mostrarci con qualcosa di diverso. Magari schiariamo un po’ i capelli, tanto con il sole ed il mare già succederebbe, oppure ci diamo un taglio e accorciamo un pochino anche per via del caldo.

Noi, però, oggi ti vogliamo mostrare qualcosa di completamente diverso. Parliamo di un colore molto particolare o meglio di una tecnica. Se ti abbiamo incuriosito su cosa si tratta prosegui la lettura per vederla e capire se può fare al caso tuo.

Scandinavian hairline: di che cosa si tratta?

Iniziamo dicendo che questa particolare tecnica sta spopolando sul web o meglio sul social di Tik Tok. Moltissime donne hanno deciso di seguire questo trend particolare. Ma di che cosa stiamo parlando? Della tecnica scandinava di colorazione all’attaccatura dei nostri capelli.

In questo caso, poi, non verrà applicata la carta stagnola come siamo abituati. Il risultato finale però sarà super luminoso e naturale. Questa tecnica creerà una sorta di cerchio luminoso attorno al viso, un po’ cose se fossimo una dea che arriva dal nord.

Il tag su questo social ha oltre 520 milioni di visualizzazione e continua a crescere anche mentre state leggendo. Diciamo che questa tecnica particolare ci può permettere di passare meno tempo dal parrucchiere ma di sembrare ugualmente molto bionde.

Ma in che modo si realizza? Normalmente colorando o schiumando solamente delle sezioni piccolissime e vicine tra loro. In pratica andremo a toccare i famosi e tanto odiati baby hair donandoci un colore incredibile o meglio una luminosità speciale.

Molto spesso, a chi viene utilizzata questa tecnica viene chiesto se sono stati al mare perché l’effetto riprodotto è proprio quello. Questi capelli in particolare, sono molto fini e di conseguenza ci vuole molto meno tempo per decolorarli. Ovviamente come in tutte le cose deve essere fatto da un professionista altrimenti rischiamo di decolorare i capelli ma allo stesso tempo di rovinare la pelle.

Ma non solamente, possiamo intaccare anche la salute dei capelli stessi. Quindi se volete sperimentarla chiedetela al vostro parrucchiere di fiducia che sicuramente la conosce e sa cosa fare. Ricordiamoci poi che non deve essere mai ripetuta troppo spesso e che devono passare minimo quattro settimane da un’applicazione all’altre.