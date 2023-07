Addio ai detersivi sparsi per casa: con questa soluzione casalinga pulisci qualsiasi cosa

Vuoi finalmente dire addio ai detersivi sparsi per casa? Allora devi creare questa soluzione casalinga ed il gioco è fatto: super efficace!

Avere detersivi sparsi per casa è diventato davvero stancante. In ogni mobile troviamo qualcosa che possa aiutarci ad eliminare sporco, polvere in eccesso, macchie di muffa, macchie di calcare e così via. Riempiamo questi mobili di prodotti davvero costosi, che non sempre riusciamo ad utilizzare per far sì che la nostra casa splenda in ogni momento.

Quest’oggi invece desideriamo farvi dire ‘addio’ ai detersivi sparsi per casa e farvi creare un’unica formula super efficace che vi permetterà di pulire tutto ciò che desideriamo in men che non si dica. Siete pronti a scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme!

Solo in questo modo riuscirai a dire ‘addio’ ai detersivi sparsi per casa: una soluzione utile ed efficace

Sappiamo bene che le pulizie di casa prevedono sempre un grande utilizzo di detersivi ed ingredienti vari per far sì che tutto possa essere ben pulito, alla perfezione, profumato e soprattutto privo di germi e batteri. E così ci affidiamo alle promozioni che osserviamo in tv, su internet o sui social o alle esperienze delle nostre amiche o delle nostre mamme, che hanno acquistato un determinato prodotto e si sono trovate benissimo. Alle volte però, può capitare che quest’ultimi, essendo numerosi, vadano a riempire (inutilmente) i mobili della nostra casa.

Per evitare che ciò accada e soprattutto per poter, ad esempio, eliminare quelle che sono le incrostazioni e l’unto da pentole, stoviglie varie e soprattutto dal piano cottura, abbiamo bisogno semplicemente di preparare un unico composto in casa. Naturale, economico e soprattutto super efficace: ecco come poterlo mettere in pratica!

Per creare il meraviglioso prodotto di cui parliamo, abbiamo bisogno di:

2 cucchiai di detersivo per pavimenti

1 cucchiaio di dentifricio

2 cucchiai di bicarbonato

Uniamo tutti e 3 gli elementi in una ciotola, mescolando per bene ed aspettando che si uniscano per creare un composto liquido ed omogeneo, ma perfetto per eliminare qualsiasi tipo di macchia o sporco in eccesso. A questo punto trasferiamo tutto in uno spuzzino, chiudiamo ed agitiamo per bene. Spruzziamo poi sulle superfici che ci interessano e lasciamo agire per qualche minuto, dopodiché dobbiamo solamente passare sulla parte incrostata una spugna per eliminare lo sporco in eccesso e sciacquare il tutto sotto l’acqua corrente, in modo da eliminare ogni tipo di residuo. Asciughiamo con un panno in microfibra e riponiamo nella nostra dispensa: sarà utilissimo!