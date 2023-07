Devi aggiungere subito queste radici alla tua dieta: sono piene di sostanze nutritive

In questo periodo particolare dell’anno in tantissimi vogliono seguire una dieta per perdere peso. Ma sai che alcune radici ci possono aiutare?

Con l’arrivo della bella stagione tutti inizia a pensare che forse è il momento di segnarci in palestra, o se lo avevamo fatto a settembre magari di andare! La prova costume ha sempre un certo peso perché ci mostriamo come siamo realmente. Ma come in tutte le cose ci vuole un po’ di calma.

Si perché fare una dieta che ci priva di tutto non va assolutamente bene. Vi ricordiamo poi che bisogna avvicinare all’alimentazione sempre un’adeguata attività fisica altrimenti i risultati difficilmente possono arrivare. Scopriamo insieme, però, alcune radici che ci possono dare una piccola mano.

Inizia a mangiare queste radici rimarrai senza parole

Come prima cosa ti diciamo che non devi avere paura della prova costume perché anche se non sei perfettamente in forma devi imparare ad amare te ed il tuo corpo per quello che sono, è la cosa più importante e difficile da fare. Come seconda cosa ti diciamo che una buona alimentazione deve essere completa ed avere al suo interno anche queste radici.

Molto probabilmente già sono presenti ma non sai che sono delle radici. Hanno tantissimi aspetti positivi che ti fanno bene. Crescono sotto terra ma molto spesso pensiamo che sono ortaggi come gli altri. Un noto nutrizionista, ovvero Bharathi Kumar ci ricorda quando ci fanno bene.

La prima radice che ti consigliamo di mangiare è la carota. Un’alimento ricchissimo di beta-carotone. Aiuta nella formazione della Vitamina A. Questo ci permette di avere un’ottimo sistema immunitario ed una pelle bellissima. Lo sapevi?

Un’altra radice che non viene considerata come tale sono le patate dolci. Al loro interno troviamo tantissima percentuale di fibre, di Vitamina A e C, ma non solamente anche potassio. Se non le hai mai provate ti consigliamo di farle al forno sono una vera e propria delizia!

Siamo giunti all’ultima radice che consiglia il noto nutrizionista ed è la barbabietola. Sono importantissime per la nostra salute del cuore. Sono ottime alleate anche della pressione e ci danno una mano a diminuirla. Al loro interno sono ricchissime di fibre e potassio.

Quindi se non le hai mai provate inizia ad integrarle nella tua alimentazione sono perfette per darci una mano ad affrontare al meglio le nostre giornate grazie a tutti i nutrienti che hanno.