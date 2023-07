Idratare il corpo per proteggerlo da sole e caldo: scopri come scegliere tra creme, olii e latte corpo

Devi assolutamente idratare il tuo corpo per proteggerlo da sole e caldo! Ecco i migliori olii e latte corpo per fare ciò!

Sappiamo bene che il nostro corpo va idratato sempre, per evitare che subisca ‘traumi’ non appena viene esposto al sole. Nelle ultime settimane (o meglio dire da quando è iniziato il caldo), sempre più persone si stanno dedicando almeno un giorno di relax al mare, concedendosi, nel weekend, una pausa dalla routine quotidiana e dallo stress che vi è in questa vita così frenetica.

Esporre il proprio corpo al sole, per far sì che possa prendere la tintarella ed essere così super abbronzati, è il desiderio di tutti. Ma per far sì che l’abbronzatura resti, bisogna saper idratare al meglio il proprio corpo. Vediamo insieme come poterlo fare utilizzando olii, creme o latte corpo: sarà perfetto per un’estate da sogno!

Vuoi idratare il tuo corpo per l’estate? Allora devi utilizzare gli olii, il latte corpo e la crema!

Il nostro corpo, come abbiamo sentito più volte ripetere, è una macchina perfetta. Pertanto, per far sì che funzioni in modo impeccabile, ha bisogno di ‘carburante’ e soprattutto di tantissime piccole attenzioni che la rendono davvero unica. Tra queste attenzioni non possiamo di certo dimenticare la cura estetica del nostro corpo: idratare la pelle affinché sia sempre pronta all’esposizione solare (in questo periodo) è sicuramente un passo importante da compiere.

Senza l’idratazione giusta, che in questo caso non include solo molta acqua da bene, non potremmo esporci al sole, perché la pelle risulterebbe secca e soprattutto spenta. Rischieremmo in questo modo di bruciarci, di avere una secchezza difficile da eliminare e di non ottenere neanche l’abbronzatura che desideriamo.

Per far sì che la nostra pelle sia sempre perfetta prima di essere esposta al sole, abbiamo bisogno dell’utilizzo di olii, creme e latte corpo. Vediamo insieme quando utilizzare l’uno e quando l’altro e soprattutto a cosa servono questi tre elementi.

Ogni elemento sopra citato ha una sua funzione ben specifica e viene utilizzato per nutrire la pelle secca, prima e dopo l’esposizione al sole. Sappiamo bene che la pelle va sempre idratata prima dell’esposizione al sole e dopo quest’ultima, ma non sappiamo di certo qual è il modo giusto per farlo. Quando serve l’olio e quando la crema? Il latte corpo è adatto ad ogni occasione?

Per essere più precisi e mirati, possiamo dire che: