Patate, carote o zucchine: la scelta del contorno preferito ti dice chi sei davvero

Vuoi divertirti e scoprire un lato del tuo carattere che non conosci? Niente di più facile! Gioca insieme a noi a questo test.

Staccare la spina ci aiuta ad affrontare le giornate in modo migliore. Il motivo? Per qualche momento non pensiamo ai mille impegni che tutti noi abbiamo tra lavoro, casa e famiglia. Con l’estate poi non diminuiscono assolutamente, anzi possono anche aumentare.

Ecco quindi che prenderci un momento tutto per noi è assolutamente consigliato. Prché non divertirci insieme con un test simpatico e divertente che ci fa conoscere un lato particolare di noi stesse che magari non conosciamo? Non ci dilunghiamo troppo e giochiamo a questo test insieme!

Cosa preferisci? Ecco chi sei veramente

Come puoi vedere nella fotografia che ti abbiamo proposto ad inizio articolo ci sono tre verdure che tutti noi abbiamo sempre in cucina perché sono super versatili e piacciono a tutti. Ma cosa devi fare? Una ricetta? Assolutamente no! Devi solamente chiudere gli occhi per qualche momento, fare un bel respiro per rilassarti ed indicare quale preferisci tra carote, zucchine o patate.

Quindi per oggi niente ricette particolari o veloci ma la possibilità di conoscere un lato poco comune del tuo modo di essere. Iniziamo subito ovviamente! Tra le tre verdure preferisci le patate? Se ami questo contorno sai perfettamente che possiamo farlo in mille modi diversi. Sei una persona che non ha problemi a mostrare tutte le sue personalità perché non teme il giudizio degli altri e non si fa influenzare.

Sei molto sicura di te stessa e se credi in qualcosa vai diritto per la tua via. Hai sempre tantissimo spirito d’iniziativa. Fai attenzione solo a non esagerare con la sicurezza in te stessa, pensa qualche momento e poi agisci, è sempre meglio. Preferisci, invece, le carote?

Si possono mangiare in due modi, sostanzialmente, anche loro. Sei una persona molto sensibile sempre. Ti preoccupi, anche troppo degli altri e poco di te stessa. Al primo posto c’è sempre la tua famiglia. Ricordati però che se hai un sogno devi provare a realizzarlo! E’ una cosa bellissima pensare sempre agli altri ma ci sei anche tu.

Hai scelto le zucchine? Sei una persona molto originale. Non bisogna mai e poi mare dare qualcosa per scontato con te. Ami non essere nei soliti schemi e vuoi provare sempre qualcosa di nuovo. Sei una persona davvero molto aperta a tutte le esperienze perché secondo te c’è sempre da imparare. La curiosità è un lato incredibile del tuo carattere. Spesso però non riesci a fermarti, devi iniziare a farlo!

E tu ti sei riconosciuta nella descrizione del tuo contorno preferito?