Stai per partire per le vacanze? Prepara così la trousse con tutti i trucchi che non possono mancare

Prima di partire per le vacanze è bene preparare la valigia con cambi leggeri e naturalmente i prodotti per il make-up.

Quando si viaggia si ha sempre paura di dimenticare qualcosa: un paio di sandali, l’ombrello, vestiti a sufficienza. Se si hanno in programma anche uscite mondane però avere dietro i propri trucchi è fondamentale. Scegliere quali però se si fa la collezione di lucidalabbra e mascara per avere più scelta può diventare difficile. Anche perché senza una selezione si rischia di togliere spazio per il resto in valigia. Meglio quindi imparare il prima possibile a preparare la trousse da viaggio.

Per prima cosa conviene avere con sé come trousse un beauty case sicuro e resistente, possibilmente impermeabile in caso lo si debba portare in spiaggia. Se organizzato in più tasche e trasparente ancora meglio, per disporre in ordine i prodotti e non rischiare di dimenticarsene qualcuno. La prima cosa da mettere all’interno è un balsamo per le labbra, che al sole tendono a screpolarsi. I più pratici sono quelli venduti sotto forma di stick in modo da poterlo usare ovunque. Le formulazioni con aloe o burro di karité sono ottime.

Trucchi waterproof per mare e piscina

Per quanto riguarda il fondotinta se si pensa di portarlo con sé è meglio accompagnarlo a una crema idratante, specialmente in montagna. L’alternativa migliore però per risparmiare spazio è una BB Cream. Oltre a nutrire la pelle uniforma bene l’incarnato unendo i due prodotti in uno. L’importante è scegliere una buona marca soprattutto per le pelli delicate.

Se si passerà la vacanza in spiaggia o in crociera non si può trascurare di scegliere una mascara che resista anche a qualche schizzo d’acqua. In questo modo le ciglia resteranno voluminose e si eviterà di trovarsi aloni scuri sotto le palpebre per un tuffo improvvisato. Esistono diversi marchi che producono mascara waterproof anche in diversi colori, come viola e blu elettrico.

Per completare il trucco occhi esistono moltissime diverse mini palette di ombretti adatte ai viaggi perché piccole e sottili. Solitamente hanno tra i quattro e gli otto colori tra cui scegliere: toni scuri per chi è già abbronzato o più chiari per chi rimane intoccato dal sole. E naturalmente non guastano un paio di matite waterproof a loro volta per le serate a bordo piscina, blu o nera.