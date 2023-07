Non cucinare più in casa: è peggio del fumo passivo, la nuova ricerca terrorizza le famiglie

Cucinare in casa è un’abitudine che abbiamo tutti, ma potrebbe essere pericoloso. Usare spesso il gas dei fornelli è dannoso per la salute.

Nelle case degli italiani le cucine sono ancora dominate dai fornelli a gas, vecchi o nuovi. Usarli per cucinare pranzo e cena per moltissime famiglie è la prassi, ma pare che non si tratta di un’abitudine sana. Una ricerca recente condotta di recente dall’Alleanza Europea per la Salute Pubblica insieme ad altri partner mostra che anzi può favorire l’insorgenza di alcuni disturbi. Centinaia di migliaia di bambini residenti all’interno dell’Unione Europea pare abbiano sviluppato delle forme di asma in correlazione all’esposizione al gas dei fornelli.

L’agente responsabile dell’insorgenza di questi problemi respiratori per essere precisi sarebbe il biossido di azoto, in formula NO2. Se un bambino vi rimane esposto a lungo in un ambiente chiuso infatti per lui aumenta il rischio di sviluppare l’asma. Quando non si provvede ad aerare la cucina questo gas ristagna esattamente come le altre esalazioni del fornello tra cui anche il monossido di carbonio.

La situazione in Italia

Per evitare questo risultato è bene soprattutto avere in dotazione delle buone cappe di aspirazione sopra i fornelli. L’importante è ricordarsi di azionarla ogni volta che si cucina, oltre a prevedere ad aprire la finestra qui o almeno nella stanza di fianco. Le stanze piccole degli appartamenti tendono a far ristagnare di più l’NO2 e non solo, lo stesso vale per le polveri sottili. Se si abita in una casa poco aerata ci si espone di più all’inquinamento al suo interno che fuori, in sintesi.

In Italia i bambini e i ragazzi con problemi respiratori simili all’asma non sono pochi, almeno 230.000. In Europa siamo infatti tra i paesi dove la cucina a gas è ancora molto usata, per quanto inizino a diffondersi i piani cottura a induzione. A farci compagnia in questa categoria ci sono anche l’Ungheria e i Paesi Bassi, dove i dati non sono certo migliori.

Il problema ora risalta più di prima in quanto anche a causa dei rincari delle bollette si tende ad aerare gli ambienti meno di prima. In inverno per non disperdere il calore e dover alzare il riscaldamento, e d’estate se va il condizionatore per poterlo spegnere e mantenere il fresco. Per fortuna in Europa si sta già spingendo verso il progressivo abbandono della cucina a gas per ridurre l’uso delle fonti fossili.