Orecchini ai bambini: si possono mettere? Fai attenzione a queste cose

Fare gli orecchini ai bambini: quali sono i pro e i contro, ecco che cosa c’è da sapere a riguardo. Così non correrai rischi!

Nel nostro Paese fare i buchi alle orecchie anche a bambini molto piccoli è una pratica piuttosto diffusa. Soprattutto in passato quando questa usanza in alcune regioni aveva una forte valenza culturale. Negli ultimi anni questa ‘moda’ è un po’ venuta meno, ma non è raro vedere dei neonati che portano già gli orecchini.

Ma al di là dei gusti e dei pensieri personali, si possono mettere gli orecchini ai bambini? Che cosa si rischia? In generale, bisogna precisare che i medici sconsigliano di fare i buchi alle orecchie a neonati con meno di 6 mesi.

Nonostante ciò, l’età minima ideale per mettere gli orecchini ai bambini sarebbe intorno ai 6-7 anni. Età in cui il sistema immunitario si è rafforzato a sufficienza per poter affrontare un simile ‘trauma’. Ad ogni modo, cerchiamo di capire meglio quali sono i rischi che si corrono nel fare i buchi alle orecchie ai bimbi molto piccoli.

Orecchini ai bambini: si possono mettere? Quali sono i rischi

Come abbiamo detto poco fa, i buchi alle orecchie non andrebbero mai fatti al di sotto dei 6 mesi. Inoltre, sarebbe meglio aspettare almeno i 6-7 anni. Questo perché la pratica del buco per gli orecchini può causare una serie di effetti indesiderati che, sebbene possa manifestarsi a tutte le età, nei più piccoli può degenerare in situazioni ancora più gravi.

Ecco a che cosa è, quindi, opportuno stare attenti:

Infezioni: il luogo dove vengono fatti, gli strumenti utilizzati e gli orecchini devono essere perfettamente puliti e sterilizzati, altrimenti si potrebbero manifestare infezioni di diversa entità. Ricordiamo a tal proposito che più i bambini sono piccoli e più il loro sistema immunitario è debole e, quindi, soggetto ad infezioni;

il luogo dove vengono fatti, gli strumenti utilizzati e gli orecchini devono essere perfettamente puliti e sterilizzati, altrimenti si potrebbero manifestare infezioni di diversa entità. Ricordiamo a tal proposito che più i bambini sono piccoli e più il loro sistema immunitario è debole e, quindi, soggetto ad infezioni; Reazioni allergiche: senza saperlo, facendo fare i buchi alle orecchie ai bambini si potrebbero causare delle reazioni allergiche difficili poi da trattare;

senza saperlo, facendo fare i buchi alle orecchie ai bambini si potrebbero causare delle reazioni allergiche difficili poi da trattare; Dolore: i bimbi sono più sensibili allo stimolo del dolore, pertanto per loro fare i buchi alle orecchie è ancora più doloroso;

i bimbi sono più sensibili allo stimolo del dolore, pertanto per loro fare i buchi alle orecchie è ancora più doloroso; Orecchino incarnito: se dopo averlo fatto il buco non viene regolarmente curato e disinfettato potrebbero crearsi intorno all’orecchino delle croste o, peggio ancora, potrebbe essere inglobato dal lobo;

se dopo averlo fatto il buco non viene regolarmente curato e disinfettato potrebbero crearsi intorno all’orecchino delle croste o, peggio ancora, potrebbe essere inglobato dal lobo; Incidenti vari: i bambini piccoli tendono a muoversi molto, pertanto durante la pratica dell’orecchino potrebbero verificarsi degli incidenti con conseguenze più o meno gravi.

Se quindi, nonostante i numerosi rischi, sei decisa al cento per cento di mettere gli orecchini ai tuoi figli ricordati di stare attenta a tutti questi dettagli e di rivolgerti ad un esperto che utilizzerà solo strumenti sterilizzati e orecchini anallergici. Successivamente, disinfetta i buchi con regolarità e, eventualmente, chiedi al tuo medico un antibiotico per evitare l’insorgenza di infezioni.