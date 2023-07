Macchie che non vanno via | Metti un goccio di questo prodotto in lavatrice: il risultato ti sorprenderà

Ti è capitato di avere a che fare con delle macchie super resistenti? Noi oggi ti sveliamo come eliminarle in modo semplice e veloce.

Molto spesso in casa, specialmente se abbiamo dei bambini piccoli, facciamo tante lavatrici. Ci capitano però alcune macchie che sono veramente complicate da mandare via. Laviamo i panni ma loro restano ben ancorate dove si trovano. Come possiamo fare?

Arriviamo noi in vostro aiuto, si perché con questo consiglo non avrete più problemi a fare la lavatrice. Anzi le amiche vi chiederanno il vostro segreto. Siete pronte a scoprire come fare? Continua a leggere le prossime righe e lo scoprirai da sola.

Macchie che non si tolgono? Fai così

Nelle nostre faccende domestiche quotidiane spesso utilizziamo prodotti chimici che ci indicano risultati clamorosi ma poi quando li mettiamo alla prova non è assolutamente quello che otteniamo. Ecco quindi che spesso basta utilizzare nel modo corretto alcuni prodotti che già abbiamo.

Uno di questi è lo shampoo! Si perché confessalo, tu lo hai mai messo nella vaschetta della lavatrice? Hai fatto male! Adesso ti sveliamo il motivo. Quando mettiamo a lavare i nostri panni è bene che siamo profumati e morbidi. In casa molto spesso abbiamo vari tipi di shampoo.

Magari c’è chi lo utilizza per capelli colorati, oppure super delicato se ci sono i bambini, oppure per rafforzare il capello. Ma cosa c’entra con la lavatrice? Possiamo utilizzarlo quando laviamo capi come la seta o la lana, oppure tessuti quasi impalpabili.

Ne dobbiamo aggiungere pochissime gocce ovviamente non serve esagerare. In questo modo risparmiamo tanti soldi per lavare questi capi. Non è finita assolutamente qui! Lo shampoo è perfetto anche per lavare i pennelli del trucco. Mettiamo sempre alcune gocce nella bacinella con acqua calda ed inseriamo i pennelli.

Torneranno come nuovi in men che non si dica. Sulla maglietta abbiamo una macchia con il fondotinta? Succede molto più frequentemente di quanto si pensi. Niente panico, usiamo il nostro shampoo prima di lavarla. Strofiniamolo bene e poi procediamo come al solito.

Le nostre spazzole per i capelli vanno pulite? Dopo che abbiamo tolto tutti i residui di capelli immergiamole in una soluzione con acqua tiepida e qualche goccia di shampoo per almeno trenta minuti. Dopo sciacquiamo con attenzione. La cerniera è incastrata? Anche qui ci aiuta lo shampoo!

E tu conoscevi tutti questi utilizzi alternativi del nostro shampoo, magari quello che non ci piace e che non vogliamo buttare?