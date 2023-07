Acqua frizzante: è vero che fa ingrassare? Ecco cosa devi sapere se la bevi

Ti piace l’acqua frizzante ma hai paura che ti fa ingrassare? Ecco cosa devi sapere in merito. Non puoi sbagliarti.

In estate il consumo di acqua aumenta in modo incredibile. Fa caldo e sudiamo molto, quindi ci reidratiamo bevendo tanta acqua. Non a tutti piace quella liscia oppure bevono quella del rubinetto. Ma se preferiamo quella frizzante? In questo caso però ci sono tantissimi gradi di frizzantezza.

Quella super frizzante, oppure leggermente, ma come si è sempre sentito dire, quest’acqua fa effettivamente ingrassare? Cerchiamo di capire meglio l’affermazione che lascia sempre senza parole quando la sentiamo. Scorri le prossime righe per conoscere la verità.

Acqua frizzante: fa ingrassare?

L’acqua come tantissime altre cose che mangiamo ha diversi “gusti” ed ognuno di noi ha le sue preferenze, com’è giusto che sia. Ma come in tutte le cose ci sono anche tante notizie che non hanno una base di verità. Noi oggi vogliamo capire insieme se effettivamente bere acqua frizzante ci fa ingrassare oppure no.

Diciamo, come prima cosa, che bere l’acqua non fa ingrassare al massimo ci può creare problemi di gonfiore addominale per via delle bollicine che troviamo all’interno. Ma, come possiamo immaginare, è solamente qualcosa di transitorio, in poco tempo tutto ritorna normale.

Questo, però, vale solamente per l’acqua, perché se beviamo altre bevande gassate hanno all’interno anche zuccheri e quant’altro. Ricordati poi di bere, specialmente in estate sempre molto. Per le donne sono almeno 2 litri mentre per gli uomini 2,5 litri, è davvero importantissimo per la nostra salute.

L’acqua frizzante non può far ingrassare perché alla fine è solamente acqua, al suo interno non ci sono calorie. E’ la stessa cosa se beviamo l’acqua liscia. L’unica differenza tra le due è che in una c’è la presenza di anidride carbonica che può farci gonfiare. Ma ai il motivo?

Le bollicine che ci sono all’interno possono dare questo problema. E’ consigliato, soprattutto se abbiamo problemi gastrointestinali di non bere molta acqua frizzante perché il problema potrebbe manifestarsi in modo molto evidente. Ma come mai capita di pesarsi dopo aver bevuto molta acqua e leggere un numero più alto sulla bilancia?

Stando ad una ricerca del 2017 sembra che l’anidride carbonica stimola l’ormone dell’appetito e per questo potremmo avere maggiormente fame. Ma va preso sempre con le molle! Quindi l’acqua frizzante da sola non ci fà ingrassare ma al massimo gonfiare in modo assolutamente temporaneo.

